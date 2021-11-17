АЛРОСА укрепила свои позиции в рейтинге корпоративной устойчивости

АЛРОСА подтвердила свою приверженность принципам устойчивого развития, улучшив в 2021 году свою оценку корпоративной устойчивости в рейтинге S&P Global – одном из самых известных в мире рейтингов корпоративной устойчивости. Оценка АЛРОСА увеличилась с 34 баллов в 2020 году до 44 в 2021 году, процентильный ранг компании повысился с 43% в 2020 году до 68% в 2021 году (Дата составления рейтинга 12 ноября 2021 г.).

В 2021 году компания достигла высоких процентильных рангов во всех трех общих категориях, в том числе 67 в сфере управления и экономики, 69 в области охраны окружающей среды и 67 в части социальных показателей.

«Устойчивое развитие является крайне важной составляющей бизнеса АЛРОСА. Это отражено в нашей недавно опубликованной Программе устойчивого развития на 2021-2025 годы, которая устанавливает такие обязательства, как реализация инициатив, направленных на сохранение атмосферы и смягчение рисков изменений климата, забота о местном населении, обеспечение безопасных условий труда для всех наших работников и подрядчиков. Повышение оценки корпоративной устойчивости компании агентством S&P имеет огромное значение для Группы АЛРОСА, поскольку свидетельствует о международном признании нашей неизменной приверженности принципам ESG», – сказал Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Рейтинг S&P дает комплексную оценку целей устойчивого развития Группы АЛРОСА, интегрированных во все сферы ее операционной деятельности. Цели АЛРОСА включают минимизацию воздействия на окружающую среду, соблюдение международных экологических стандартов, охрану окружающей среды и принятие на себя ответственности за социальные вопросы.

Заложенные в основу деятельности компании АЛРОСА принципы устойчивого развития помогают Группе в достижении тринадцати приоритетных целей ООН в области устойчивого развития и в соблюдении десяти базовых принципов Глобального договора ООН. Будучи крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире по объему добычи в каратах, АЛРОСА устанавливает отраслевые стандарты, используя в своих производственных процессах 95% повторно используемой и оборотной воды и получая 92% необходимой электроэнергии из возобновляемых источников. В результате, углеродный след компании на 79% ниже соответствующего среднего показателя по металлургической и горнодобывающей промышленности. Рейтинг агентства S&P Группы АЛРОСА свидетельствует о стремлении компании к непрерывному повышению стандартов ведения бизнеса в алмазодобывающей отрасли.