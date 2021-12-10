АЛРОСА укрепила свои позиции в рейтинге CDP

9 декабря 2021 г. – Глобальная некоммерческая организация CDP, определяющая ведущих мировых лидеров в области корпоративной ответственности, оценила деятельность АЛРОСА по раскрытию информации о состоянии окружающей среды, смягчению последствий изменения климата и сохранению водных ресурсов.

АЛРОСА стала одной из немногих российских компаний горно-металлургического сектора, получивших признание CDP с оценкой B- (уровень Management) по направлению «водная безопасность» и оценкой D (уровень Disclosure) по направлению «изменение климата» на основании данных, представленных компанией в анкете CDP на 2021 год.

«В своей работе мы всегда руководствуемся принципами устойчивого развития, и мы рады занять достойное место в авторитетном рейтинге CDP, что стало возможным благодаря нашим усилиям по повышению прозрачности, смягчению воздействия на климат и сохранению водных ресурсов. Это признание является свидетельством того, что мы предпринимаем действенные меры по управлению своим экологическим следом и оказываем положительное влияние на весь горнодобывающий сектор», – сказал Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Являясь лидером алмазодобывающей отрасли, АЛРОСА укрепила свой подход к устойчивому развитию в 2021 году, разработав Программу устойчивого развития до 2025 года.

Разработка экологической и климатической стратегий, запущенная в октябре 2021 года, является одной из ключевых инициатив Программы и направлена на дальнейшее снижение углеродного следа АЛРОСА, обеспечение эффективного использования природных ресурсов, повышение прозрачности и улучшение раскрытия информации об экологических и климатических аспектах. Программа также включает меры по разработке КПЭ в области устойчивого развития для руководства компании, расширению участия в соответствующих международных инициативах, обеспечению соответствия ведущим стандартам ответственного бизнеса и содействию внедрению передовых практик устойчивого развития среди деловых партнеров.

Ежегодный климатический рейтинг компаний Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP) считается золотым стандартом оценки раскрытия экологической информации. В этом году более 13 000 компаний со всего мира приняли участие в оценке CDP.