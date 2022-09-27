АЛРОСА: Ученые исследуют влияние пожаров на экосистемы Якутии

Ученые завершают полевые работы по исследованию влияния пожаров на экосистемы Якутии

В этом году Экологический центр компании АЛРОСА проводит комплексное исследование влияния лесных пожаров на почву, водные объекты, животный и растительный мир – на все экосистемы Якутии. Проект разделен на этапы. Сейчас ученые завершают полевые работы первого этапа и переходят к лабораторной части исследований. По проекту АЛРОСА выработают рекомендации по восстановлению экосистем после лесных пожаров.

К совместной работе привлечен Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН (ред. — бывший Институт биологии), который уже имеет большой опыт подобных исследований. Ученые побывают в экспедициях на обширной территории западной, южной, центральной и северной Якутии. Результаты исследований лягут в основу прогноза возможных неблагоприятных изменений, а также рекомендаций по лесовосстановлению.

Руководитель научно-исследовательских работ, доктор биологических наук, заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Исаев рассказал о том, как идет исследование и первых экспедициях:

«Проводятся работы на территории Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Горного, Хангаласского и Намского, Верхоянского районов. Собран обширный натурный материал о влиянии лесных пожаров на мерзлотные экосистемы. Продолжается анализ фондовых и литературных данных о динамике зарастания гарей, изменении состава и структуры фито- и зооценозов, характере изменений почвенных условий, микроклимата и т.д. Собран материал о возможных направлениях миграции химических веществ после пожаров. Началась камеральная обработка собранного материала.

В ходе полевых работ мы описываем растительный, почвенный покров, взяты анализы почвы, донных отложений, воды. Устанавливаем специальные приборы для регистрации микроклиматических изменений, проводим геоботаническое описание участков, подроста. Также исследуется фауна, включая мелких млекопитающих и насекомых. В этом году удалось собрать большой материал.

К данному проекту привлекаются гидрохимики, специалисты в области геоботаники, зоологии, картографы, географы и другие ученые, то есть исследования будут комплексными».

В эти дни ученые института работали в Горном улусе, под их особым вниманием территория близ п. Бясь-Кюель, где в прошлом году бушевала стихия и масштабно горела тайга. Как отметил Александр Исаев, именно на этом участке на сегодня возобновление леса не происходит.

«Здесь в течение лета работали специалисты разных направлений, лес еще не начал процесс восстановления, поэтому возобновление леса древесными породами практически отсутствует», — сказал он.

Между тем, изменения чувствуют и жители Кировского наслега Горного улуса. По мнению Анастасии Егоровой, жительницы с. Асыма, последствия пожаров сказались и на качестве питьевой воды: «В близлежащее наше озеро пожар повалил много деревьев. Валежник по периметру озера повлиял на качество воды, мне кажется. Потому что, когда вода стоит несколько дней, особенно зимой, она портится, становится как слизь. Видимо причиной стал валежник у озера. А что о живности, так в этом году я, например, даже бурундука не видела, его совсем нет, даже птиц меньше стало, кажется. Животных вообще меньше стало, суслика тоже не видно».

По словам ученых, все эти данные, отобранные пробы почв, воды помогут определить источники и оценить потенциал естественной восстановительной функции лесов Якутии.

«Это не единственный участок, у нас еще есть участок в «соснике» недалеко отсюда, тоже на горе. Поедем посмотрим, как там идет возобновление. Ну, грибы, по крайней мере, я нашла, правда, не очень съедобные. Но это показатель того, что лес старается жить своей жизнью», — рассказала Людмила Михалева, научный сотрудник ИБПК СО РАН.

Эксперты изучают каждый квадратный метр, ведь от достоверности данных будет зависеть точность прогноза возможных неблагоприятных изменений в окружающей среде.

Как сказала Анастасия Куприянова, руководитель Группы регулирования воздушных и водных отношений Экологического центра АЛРОСА, пожары наносят ущерб лесным ресурсам, загрязняют окружающую среду продуктами горения, приводят к изменению экосистем, влияют на биоресурсы.

«В Якутии пожары становятся причиной изменения теплового баланса, как следствие, протаивания мерзлых грунтов, заболачивания территорий, эрозии почв. Помимо этого, выбросы в атмосферу от лесных пожаров способствуют развитию парникового эффекта и оказывают влияние на изменение климата. Поэтому очень важно, как можно раньше изучить, проанализировать и сделать правильные выводы для того, чтобы лесовосстановление проходило эффективно», — сказала она.

Второй, заключительный, этап исследования влияния лесных пожаров на экосистемы Якутии пройдет в следующем году. Результатом работы станет прогноз по лесовосстановлению, поэтому проект имеет общереспубликанское значение. Благодаря исследованию станет понятна действительная степень влияния лесных пожаров на окружающую среду, появится возможность составлять прогноз неблагоприятных изменений, а также естественного возобновления территорий.