АЛРОСА свое слово держит – Алексей Иннокентьев

В эти дни интернет-газета «В Якутии.ру» сделала второе большое видео-интервью с главой Нюрбинского улуса Алексеем Иннокентьевым. Зимой мы задавали ему ряд вопросов, в том числе — о том, как идет финансовая помощь району от группы компаний «АЛРОСА», работающей на их территории.

В тот момент, в конце года, Инокентьев рассказал о том, что они по итогам 2020 года могут недополучить определенные выплаты — в связи с общим экономическим кризисом, отразившимся, разумеется, и на алмазной компании. В то же время тогда, в декабре, глава Нюрбинского улуса выражал надежды, что их район не должен много потерять или даже может все получить на уровне прошлых лет, так как «АЛРОСА всегда свое слово держит». И это слово было дано: о том, что при любой ситуации свои обязательства компания перед улусами «алмазной провинции» будет выполнять.

Оправдались ли эти надежды Алексея Иннокентьева? Об этом интернет-газета «В Якутии.ру» поинтересовалась у главы Нюрбинского улуса через полгода – в эти дни. Вот что он ответил:

— В прошлом году была пандемия, сами знаете… Конечно, все такие большие компании, даже мирового уровня, понесли большие затраты. Но благодаря менеджменту компании «АЛРОСА», работникам и, в частности, Нюрбинского ГОКа, который дает 25% добычи алмазов Российской Федерации, силами работников нашего ГОКа, Удачнинского и Айхальского, они с честью прошли эти трудности.

И, помните, мы как раз прогнозировали, что ситуация выправится? Все к этому и идет. Они закончили год с прибылью. В конце 2020 года у компании хорошо пошли продажи алмазного сырья на мировом рынке, и сейчас, уже в августе, мы должны получить дивиденды за второе полугодие 2020 года. Это будет примерно 639 миллионов рублей. Каждый улус «алмазной провинции» так получит. Более того, в конце текущего года ожидаем дивиденды уже за первое полугодие 2021 года. Их сумма пока неизвестна, но, думаю, будет немаленькая.

Когда 20 мая мы на Хозактиве встречались с Сергеем Ивановым и Айсеном Николаевым, то Сергей Сергеевич обнадежил нас, что дела в компании идут нормально. Это — честь им. Еще раз говорю: АЛРОСА – социально-ориентированная компания.

Я всегда говорю и населению тоже говорю: мы должны быть с компанией «АЛРОСА» партнерами. Потому что на нашей земле, на территории Нюрбинского улуса, они добывают 25% российской добычи алмазов. И это также — занятость населения.

Отдельно у нас идет Соглашение о социально-экономическом развитии района, которое этим годом заканчивается. И мы как раз проговорили вопрос о его пролонгации. И уже с 2022 года у нас будет новое Соглашение, будем дальше вместе работать с нашим партнером.

В целом, хотел бы напомнить, что у нас имеются три источника финансирования от компании.

Во-первых, это дивиденды, которые получают все восемь улусов «алмазной провинции». Как акционерам всем нам, этим восьми районам, равномерно распределяются по 1% от дивидендов компании. Это Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Анабарский и Оленекский районы.

Дивиденды распределяются по согласованию с правительством республики, в частности, с Минэкономики. Средства, которые поступают к нам в виде дивидендов, мы должны направлять на строительство социальных объектов, финансирование тех или иных государственных и муниципальных полномочий. 1% процент в виде дивидендов каждый год бывает разный, в зависимости от прибыли компании, — от 300 до 500 миллионов рублей.

У отдельных улусов, например, у Оленекского и нашего, кроме дивидендов, есть Соглашения о социально-экономическом развитии районов. Это второй источник финансирования от компании. Как сказал выше, наше Соглашение истекает в следующем году, так как оно было заключено на три года в 2019 году. По этому Соглашению наш район ежегодно получает 324 миллиона рублей.

Средства, поступающие по Соглашению, имеют целевое назначение и направляются только на капитальное строительство. Мы к этому добавили второй пункт – на реконструкцию и эксплуатацию очистных сооружений в русле реки Мархи.

Третий источник – спонсорская помощь от компании, которая распределяется по всем улусам «алмазной провинции», в размере 9 с лишним миллионов рублей каждому. Эти поступления, — на 5 лет это выходит примерно 47 миллионов, — мы используем по согласованию с самой компанией «АЛРОСА».

Мы предоставляем Положение, где расписано, куда мы должны эти средства направлять. В нашем улусе действует Положение моих предшественников — 2013-2014 годов, там предусмотрены такие расходы, как поддержка одарённых детей, проведение конкурсов, олимпиад, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, спорта, сельского хозяйства, проведение районного Ысыаха, новогодние подарки детям-сиротам и другие.

При освоении дивидендов за второе полугодие 2020 года также планируем направить средства на строительство социальных объектов, реализацию муниципальных программ, развитие агропромышленного комплекса, спорта, культуры, образования. Также направим деньги на летний отдых детей и развитие сельских территорий, а также строительство сельских дорог.

Подводя итог, повторюсь: АЛРОСА свое слово держит.