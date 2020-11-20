АЛРОСА существенно улучшила свои позиции в ESG-рейтинге SAM Corporate Sustainability Assessment, одного из наиболее авторитетных рейтинговых агентств в области устойчивого развития.

Показатели компаний в сфере ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) выступают важным ориентиром для инвесторов при принятии инвестиционных решений. АЛРОСА убеждена, что принципы устойчивого развития – это ключевые факторы обеспечения долгосрочной стабильности, конкурентоспособности и создания ценности для акционеров и заинтересованных сторон.

Компания уделяет большое внимание повышению качества раскрытия информации о своей работе в области устойчивого развития, что находит отражение в повышении положения компании в отрасли согласно оценке профильных рейтинговых агентств. В частности, в 2020 году существенно выросла оценка компании международным агентством SAM S&P (ранее RobecoSAM), одним из наиболее авторитетных рейтинговых агентств в области устойчивого развития. За 2019 год АЛРОСА получила 34 балла, что вдвое выше оценки предыдущего года (2018 г. – 15 баллов).

Особенно агентство отметило достижения АЛРОСА в управлении экологическими и социальными вопросами, а также цепочками поставок. Оценка компании по этим направлениям превысила средний уровень по горнодобывающей отрасли.

АЛРОСА стремится соответствовать лучшим стандартам работы и раскрытия информации в области ESG, продолжая работу по совершенствованию практик в области устойчивого развития.

Социальные инвестиции АЛРОСА в 2019 году составили 12 млрд рублей. Эта сумма включает пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также около 500 социальных и благотворительных проектов. Затраты на экологические мероприятия составили 7,7 млрд рублей.

АЛРОСА сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).