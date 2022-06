АЛРОСА стала генеральным спонсором ЧМ по мас-рестлингу

Мас-рестлинг обзавелся гимном и логотипом, вышла в свет новая книга.

АЛРОСА соблюдает добрую традицию оказания поддержки социальным проектам Якутии. Так, алмазная компания, главный налогоплательщик республики, на днях объявила о намерении стать генеральным спонсором предстоящего чемпионата мира по мас-рестлингу. Вот с такого приятного события начинается длинный уикенд.

Считаю необходимым внести важное уточнение. В статье от 9 июня я написал: “К сожалению, до сих пор не ответило на обращение Главы республики А.С.Николаева руководство алмазной компании “АЛРОСА”, которая ранее выступала генеральным спонсором многих крупных республиканских и всероссийских спортивных форумов. Ожидаем, что все же будет положительное решение”. Здесь мы оказались правы. Вчера вечером, после публикации нашего материала, первый вице-президент МФМР Иннокентий Григорьев сообщил, что Наблюдательный Совет АК АЛРОСА уже принял решение об оказании спонсорской помощи.

Еще три радостные вести в копилку новостей.

25 мая прошло совещание рабочей группы по проведению Конкурса Международного союза общественных объединений «Международная федерация мас-рестлинга» по созданию гимна Международной федерации мас-рестлинга. Рассмотрев и обсудив поступившие на конкурс материалы, рабочая группа председательством первого вице-президента Международной федерации мас-рестлинга Александра Николаевича Ким-Кимэн вынесла следующее решение:

Выслушав информацию выступавшего и обменявшись мнениями, совещание решило:

Определить заявку авторов Михалевой Натальи Владимировны-Сайа и Спиридонова Юрия Николаевича-Сиэн Тиитэп кандидатом на победителя Конкурса Международного союза общественных объединений «Международная федерация мас-рестлинга» по созданию гимна Международной федерации мас-рестлинга. Определить, что итоговый вариант гимна Международной федерации мас-рестлинга будет состоять из трех куплетов на трех разных языках (якутский, русский и английский) и припева.

УРУЙДАН, САХА МАҺА!

Уруйдан, саха маһа,

Улуукан суолу тэлэ,

Саргылаах саха уота

Умайдын, Олимп үөһэ!

Чэ! Ыллым, ыыппат гына!

Чэ! Харсыс, харах уота!

Чэ! Оонньоо, сахам хаана!

Чэ! Миэнэ! Уруй! Айхал!

СЛАВЬСЯ, МАС-РЕСТЛИНГ!

Мас-рестлинг – схватка секунд,

И эхо древних легенд,

Где в борьбе добра и зла

Сотворена была игра!

Чэ! Весь мир – и мы с тобой!

Чэ! Мас – один у нас с тобой!

Чэ! Саха сирэ – махтал!

Чэ! Бэлэм! Уруй! Айхал!

GLORIOUS MAS-WRESTLING

Che! It’s a dream and a dare!

Che! It’s one mas that we share!

Che! Sakha Sire, makhtal!

Che! Belem! Urui-Aikhal!

Strongest minds, and strongest hands

Mas-Wrestling has made us friends.

We are one big family

Holding torch of victory!

Присланные на конкурс произведения других участников конкурса не остались без внимания – авторы будут отмечены благодарственными письмами Международной федерации мас-рестлинга и Оркгомитета чемпионата и поощрительными призами – памятными сувенирами и билетами на чемпионат. Их стихи и песни составят золотой фонд фонотеки будущего Международного центра мас-рестлинга. Среди них – известная поэтесса, автор нескольких сборников стихов и песенных хитов, врач по профессии Мария Решетникова-Арылы Дуйдаах, на ее стихи музыку написал популярный мелодист из Сунтарского улуса, автор незабвенных хитов “Ферма кыргыттара”, “Ньургуһуннар”, “Тоҕой Сэлэ- Хочо дойдум” Иван Иванов. Еще один автор, стихотворец из народа, пенсионер из Чурапчинского улуса, большой поклонник спорта Дмитрий Федоров-Оһуохай Уола, его стихи на музыку переложил и исполнил песню еще один мелодист, автор песни о якутских прыжках Виктор Туманов, аранжировку сделал замечательный якутский мелодист и исполнитель Алексей Потапов, русский текст написала автор многих стихотворных сборников Валентина Комиссарова-Күлүмүрэ. Кстати, года три назад Оһуохай уола вместе с Иваном Ивановым написали еще одну весьма мелодичную песню о якутских национальных видах спорта под названием “Өбүгэ оонньуутун үйэлээҥ”. Вот такое поистине всереспубликанское содружество мастеров устного слова, сочинителей музыки и обладателей прекрасного голоса

Также подведены итоги конкурса на разработку логотипа Всемирного дня мас-рестлинга. Как известно, этот праздник учрежден решением Международной федерации мас-рестлинга и будет отмечаться в последнее воскресенье июня.

Благодарственными письмами и подарками будут отмечены работы Акулины Богатыревой. Дмитрия Шадрина, Александра Шадрина, Сергея Павлова, Александра Иванова. Жюри конкурса после рассмотрения всех работ и бурного обсуждения решило признать победителем дизайнера Диану Баишеву, начальника производственно-творческой лаборатории РЦНВС, автора множества разработок наградной атрибутики и сувенирной продукции мас-рестлинга.

Вот как описывает значение своей работы автор:

Логотип «Всемирный день мас-рестлинга» содержит в себе символические изображения: солнца, мас-рестлеров, росток развития и контуры различных континентов мира.

• Изображения континентов мира: Европы, Азии,Америки, Африки и Океании и Австралии, символизируют широкую географию развития мас-рестлинга на пяти континентах планеты. Континенты распределены по цветам согласно общепринятым толкованиям в спорте: для Европы — синий, Азии желтый, Африки — бордовый, Америки — красный, Океании и Австралии – зеленый;

• Изображение спортсменов-масрестлеров в центре в динамичном положении, раскрывают процесс соревновательной деятельности, при этом силуэтное решение спортсменов передает многонациональность и гендерное равенство;

• Композиция логотипа в формате овала отражает глобальность Всемирного дня мас-рестлинга и ее возможности создавать новое и эффективное в мире спорта;

• Через меридианы передан образ нашей земли и метафорическая связь спортсменов – масрестлеров в разных странах мира в единое целое под одним Солнцем;

• Росток – растущее священное дерево Аал – Луук мас, олицетворяет молодую поросль, преемственность и приумножение;

• Белый фон использован для поддержания баланса и нейтральной позиции, сохранения дружбы и взаимопонимания внутри семьи мас-рестлинга в любой сложной ситуации в мире;

• Название логотипа и месяц празднования Всемирного Дня мас-рестлинга транслируется на трёх языках: английском, русском и якутском.

Вчера мы получили из Якутской республиканской типографии имени Ю.А.Гагарина новую мою книгу – сдвоенный фотоальбом-перевертыш на русском и английском языках “Третья вершина: III чемпионат мира по мас-рестлингу-2018. Кубок мира по мас-рестлингу-2019». Эту книгу мы с моим постоянным дизайнером Верой Трофимовой подготовили к печати еще два с лишним года назад, но из-за пандемии ее издание затянулось, и наконец-то увидело свет в это знаменательное время.

Таким образом, в канун чемпионата мас-рестлинг получил такие великолепные подарки – обрел гимн и логотип, а также новую книгу.