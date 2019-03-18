АЛРОСА сообщила о статусе законсервированного рудника «Мир»

АЛРОСА сообщила о статусе законсервированной в настоящее время отработки подземного рудника трубки «Мир». По результатам анализа нескольких вариантов вскрытия месторождения и освоения глубоких горизонтов, разработана концепция принятия решения относительно восстановления или полной консервации месторождения трубки «Мир».

Концепцией предусмотрено проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 метров с целью подтверждения запасов. Эти работы планируется завершить к началу 2022 года. Бюджет на проведение работ составляет около 2 млрд рублей, сумма была включена в план инвестиционной программы Группы на 2019 год. Инвестиционная программа Группы на 2019 год составляет 28,7 млрд рублей.

По итогам доразведки будет осуществлено бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения (срок выполнения — 1-2 года) — окончание работ до 2024 года.

Одновременно с этим Компания будет проводить предпроектные проработки, направленные на обеспечение водоотведения от месторождения, обоснование оптимального варианта технологии отработки запасов, вентиляционного и газового режимов.

В случае принятия решения о целесообразности восстановления подземного рудника «Мир», на его строительство, по предварительным оценкам, потребуется 6-8 лет.

Таким образом, работы по восстановлению рудника «Мир» могут быть начаты не ранее 2024 года, при условии получения положительных результатов исследований, а также подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности.

При решении относительно разработки месторождения компания будет руководствоваться исключительно аспектами безопасности и экономической целесообразности реализации такого проекта.