АЛРОСА сохранила участие в индексе FTSE4Good

Агентство FTSE Russell подтвердило участие АЛРОСА в международном индексе FTSE4Good, который оценивает эффективность компаний, демонстрирующих высокие показатели в области экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG).

Индексы FTSE4Good используются широким кругом участников рынка, в том числе для оценки успехов компаний в области устойчивого развития. Оценка FTSE Russell основывается на результатах работы в нескольких областях, включая корпоративное управление, охрану труда и промышленную безопасность, борьбу с коррупцией и изменение климата. Компании, включенные в серию индексов FTSE4Good, отвечают строгим экологическим, социальным и управленческим критериям. АЛРОСА была впервые включена в индекс FTSE4Good в 2016 году.

В 2019 году АЛРОСА направила на социальные инвестиции более 12 млрд рублей, включая пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также на реализацию около 500 социальных и благотворительных проектов. Затраты на экологические мероприятия превысили 7 млрд рублей.

АЛРОСА также сохраняет рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).