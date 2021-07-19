АЛРОСА снижает риски нештатных ситуаций на гидротехнических сооружениях
АЛРОСА одобрила дорожную карту внедрения автоматизированной системы беспроводного мониторинга на гидротехнических сооружениях предприятий компании. Переход на аппаратный контроль дополнительно снижает риски возникновения внештатных ситуаций и повышает безопасность эксплуатации сооружений, а также позволяет аккумулировать данные о их работе для последующего анализа.
Автоматическая система беспроводного мониторинга (АСБМ) состоит из сети датчиков, которые устанавливаются в существующие контрольно-измерительные скважины гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилищ и обеспечивают раннее предупреждение об отклонении параметров от нормы.
Система, собирающая данные от термометрических, пьезометрических скважин и уровнемеров, позволяет измерять все основные параметры гидротехнического сооружения, включая уровни воды в открытых водоемах, напор воды в скважинах, температуру грунтов тела и оснований ограждающих сооружений, а также положение кривой депрессии.
«Промышленная и экологическая безопасность – наш первоочередной приоритет. Профильные службы ГОКов и института «Якутнипроалмаз» собирают параметры ГТС по утвержденному графику. Переход на систему автоматизированного мониторинга минимизирует влияние человеческого фактора, снизит риск внештатных ситуаций на ГТС, включая хвостохранилища и гидроузлы, благодаря возможности получать оповещения об изменении ключевых параметров в реальном времени. Более того, система, внедрение которой началось в прошлом году с Айхальского ГОКа, позволит аккумулировать и анализировать данные о состоянии ГТС для оптимизации их работы», — прокомментировал заместитель главного инженера по гидротехническим сооружениям АЛРОСА Константин Колегов.
За многие десятилетия специалисты Якутнипроалмаза и ГОКов накопили огромный опыт сбора и обработки данных с измерительных систем ГТС. Этот опыт был учтен при реализации проекта. Современные технологии позволяют получать нужную информацию в удобном для анализа виде гораздо быстрее и чаще, чем вручную. Более того, за счет интеграции в систему управления производственным предприятием (MES) собранные данные становятся доступны всем специалистам компании.
На первом этапе в 2020 году соответствующее оборудование было смонтировано и введено в эксплуатацию на хвостохранилище обогатительной фабрики №14 Айхальского ГОКа. На втором этапе предполагается установка АСБМ на двух хвостохранилищах ОФ №12 Удачнинского ГОКа в 2021 году, а также на двух объектах Мирнинского и Нюрбинского ГОКов в 2022 году. После этого система будет расширена на оставшиеся ГТС компании в Мирном, Удачном, Айхале и на Накыне. Суммарный объем инвестиций в первый и второй этапы оценивается примерно в 100 млн рублей.
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