АЛРОСА с 2011 года направила почти 30,5 млрд на экологию

В 2011 году между правительством Якутии и акционерной компанией «АЛРОСА» (ПАО) был заключен договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия).

Во исполнение пункта 2.20 договора для обеспечения экологической и промышленной безопасности в зоне деятельности промышленных объектов компании на территории Якутии стороны обязались совместно разработать комплекс мероприятий по охране окружающей среды, в том числе предусматривающий мероприятия по рекультивации земель и консервации промышленных объектов АЛРОСА.

В 2011 году была разработана и согласована с министерством охраны природы республики «Комплексная программа мероприятий по охране окружающей среды АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2011-1018 гг.».

Как сообщили в пресс-службе АЛРОСА, на выполнение программы с 2011 по 2018 годы компания направила 23 млрд 616,2 млн рублей, в том числе на рекультивацию нарушенных и отработанных земель.

По результатам успешной реализации семилетней программы в 2018 году разработана новая «Комплексная программа мероприятий по охране окружающей среды АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019-2023 годы» с расширенным объёмом финансирования, которая так же была согласована с министерством экологии, природопользования и лесных ресурсов республики.

По новой комплексной программе уже в 2019 году направлено 6 млрд 658,8 млн. рублей, в 2020году – 5 млрд 594,9 млн. рублей. Таким образом, с 2011 года на охрану окружающей среды компания направила почти 30,5 млрд рублей.

В соответствии с положениями экологической политики АК «АЛРОСА» (ОАО) охрана окружающей среды и экологическая безопасность являются приоритетами в деятельности компании. В рамках новой комплексной программы реализуются мероприятия по защите окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия, обеспечению радиационной безопасности окружающей среды, охране атмосферного воздуха, сбору и очистке сточных вод, охране поверхностных и подземных вод. Проводятся компенсационные мероприятия, в том числе обеспечение функционирования природного парка «Живые алмазы» и запуск рыбы в водоемы в зоне деятельности компании.