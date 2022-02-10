АЛРОСА: результаты продаж за январь

АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за январь 2022 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в январе составил $325 млн, в том числе алмазного сырья – $315 млн, бриллиантов − $10 млн.

«В январе мы видели сохраняющийся высокий спрос на алмазы со стороны мидстрима, активно пополняющего запасы после успешного сезона рождественских и новогодних продаж во всех ключевых регионах потребления. При этом объёмы продаж, как и во втором полугодии прошлого года, ограничены уровнем текущего производства. На фоне изменения структуры продаж и роста индекса цен за год средняя выручка на карат существенно выросла по сравнению с январём 2021 года, когда алмазодобытчики располагали обширными запасами. В условиях ограниченного мирового предложения алмазов АЛРОСА продолжает делать всё возможное для оперативного вывода на рынок необходимого отрасли сырья, ускоряя процессы предпродажной подготовки», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.