АЛРОСА решила экономить только на якутянах?

Фото ЯСИА.

Алмазная компания закрыла набор работников в республике

С 10 октября во всех подразделениях АЛРОСА, находящихся на территории Якутии, на неопределенный срок закрыт набор работников, сообщает ТайгаПост.

Издание опубликовало приказ от 10 октября, согласно которого на неопределенный срок прекращается набор работников в Якутии.

«Ввиду неблагоприятного развития ситуации на рынке алмазной продукции, вывода непрофильных активов, реформирования и прекращения деятельности ряда активов АК «АЛРОСА» (ПАО) принято решение об оптимизации затрат функциональных служб аппарата управления Компании и структурных подразделений. В целях обеспечения социальной стабильности в трудовых коллективах Компании при проведении мероприятий по персоналу, рационального перераспределения имеющихся вакансий приказываю:

Приостановить с даты издания приказа и до его отмены трудоустройство в структурные подразделения Компании, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) (…)», — говорится в приказе.

В документе идет речь об «оптимизации затрат функциональных служб аппарата управления Компании и структурных подразделений».

Из текста приказа следует, что не только закрыт набор якутян на работу, но и грядут сокращения:

«3. Начальнику Службы управления персоналом Пацианской А.Н.:

3.1. в срок до 15.10.2019 разработать и представить на рассмотрение генеральному директору — председателю правления Компании предложения по мерам поддержки работников Компании, попадающих под процедуру сокращения;

3.2. в срок до 01.12.2019 организовать работу по проведению ярмарок-вакансий по трудоустройству выбывающего персонала».

Фото ТайгаПост

ТайгаПост отмечает, что после аварии и закрытия рудника «Мир» в августе 2017-го многим мирнинцам предлагали переехать в подразделения компании в Айхале, Удачном. Теперь же прием закрыт на всей территории Якутии.

Своим приказом АЛРОСА отказывает в работе только якутянам. Ангольское, индийское или архангельское подразделение в этом приказе не упоминаются.

Так же не касается ограничение на набор руководящего состава алмазной компании.

Фото АК АЛРОСА

Как раз 10 октября, в день выхода приказа пресс-служба АЛРОСА распространила новость о назначении Евгения АГУРЕЕВА заместителем генерального директора. Ранее он занимал должность руководителя филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО).

Похоже, АЛРОСА намерена экономить только на якутянах.