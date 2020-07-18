АЛРОСА реформирует структуру Мирнинского ГОКа



АЛРОСА меняет организационную структуру Мирнинского горно-обогатительного комбината (МГОК). Реорганизация, предполагающая объединение фабрики и ряда других цехов, призвана оптимизировать производственные процессы и максимально сохранить рабочий коллектив.

Изменение структуры МГОКа с 1 октября 2020 г. призвано снизить расходы на содержание обогатительной фабрики №3 в условиях снижения объемов переработки руды и максимально сохранить рабочие места.

Реформа предполагает создание в рамках МГОКа двух новых цехов – горнотранспортного и обогатительного – и перевод туда большей части работников ОФ№3, автобазы и приисков «Ирелях» и «Водораздельные галечники».

Решение обусловлено недозагрузкой фабрики из-за реализуемых компанией антикризисных мероприятий. Объединение коллективов в единый комплекс позволит задействовать людей там, где они востребованы, а не выводить в простой.

На конец 2019 года коллектив МГОК насчитывал около 2600 человек. В периметр изменений попадают 670 работников, подавляющему большинству которых будет предложено перейти в одно из двух вновь создаваемых подразделений. Около 90 человек, штатные единицы которых попадут под сокращение, получат все предусмотренные законодательством РФ выплаты и социальные гарантии. Им будет предложено также рассмотреть другие вакансии, открытые в компании.



