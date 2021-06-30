АЛРОСА реализует новый этап диджитал-трансформации производства

‌В АЛРОСА стартовал новый этап программы цифровой и операционной трансформации, направленной на повышение эффективности и управляемости производственными активами. В рамках проекта компания объединяет аппараты управления Мирнинского и Нюрбинского горно-обогатительных комбинатов.

Решение позволит повысить эффективность управления активами, высвободить часть административно-руководящего состава за счет централизации инженерных и вспомогательных функций и не коснется основного производственного персонала.

Аппараты управления Мирнинского и Нюрбинского ГОКов расположены в Мирном. На их базе будет создано единое управление Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Под управлением МНГОК сохранятся две производственные площадки — МГОК и НГОК.

«Целесообразность объединения аппаратов управления МГОКа и НГОКа рассматривалась компанией и ранее. Кризис отрасли подтолкнул этот процесс, и с 2020 года мы начали детальную проработку процесса объединения. Изменение организационной структуры управления планируется с августа 2021 года. В условиях дефицита высококвалифицированных кадров, обусловленного удаленностью Мирнинского района, большая часть высвободившихся сотрудников будет задействована в широкомасштабном проекте АЛРОСА по цифровой трансформации производства и повышения эффективности системы управления. Подчеркну, что для основного персонала, работающего на производственных площадках, никаких изменений не произойдет», — прокомментировал первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев.