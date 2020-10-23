АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Дубае на $8,7 млн

АЛРОСА провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Дубае. Это первые торги, организованные компанией в ОАЭ, с начала пандемии.

Компания реализовала 167 алмазов общей массой 2479 карат, выручив суммарно $8,7 млн. В торгах приняли участие клиенты из ОАЭ, Бельгии, Израиля, Индии, России и США. Победителями по разным лотам стали 33 компании.

«Мы рады сообщить, что наша дубайская торговая площадка возобновила проведение аукционов. Клиенты из шести стран посетили офис АЛРОСА в Дубае для просмотра сырья. Торги завершились с хорошими результатами — было реализовано 93% представленных на аукционе алмазов», — отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Справка:

АЛРОСА, согласно действующему законодательству, реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах.

В марте 2020 года в связи с пандемией Covid-19 АЛРОСА приостановила проведение аукционов. Клиенты принимали участие в онлайн-аукционах, получая для ознакомления и детального анализа точные цифровые копии каждого алмаза. В мае компания начала постепенно возвращаться к привычному формату, организовав аукционы в своих торговых представительствах в Бельгии и Израиле.