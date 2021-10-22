АЛРОСА разрабатывает экологическую и климатическую стратегию до 2030

22 октября 2021 г. – АЛРОСА выбрала стратегического партнера для разработки экологической и климатической стратегий до 2030 года с горизонтом до 2050 года.

АЛРОСА приступила к разработке экологической и климатической стратегий до 2030 года с горизонтом до 2050 года. Стратегическим консультантом по проекту стала международная консалтинговая компания McKinsey & Company. Создание стратегий станет следующим шагом в соблюдении и активном продвижении стандартов ответственного ведения бизнеса, укрепления доверия потребителей и обеспечения устойчивого развития отрасли в целом.

В результате создания экологической и климатической стратегий АЛРОСА планирует:

· выполнить оценку вызовов и угроз, разработать методологию по оценке климатических и экологических рисков и повысить эффективность системы управления рисками воздействия на окружающую среду;

· разработать методологию оценки прочих косвенных выбросов (scope 3);

· выработать долгосрочный план по снижению углеродного следа компании и ее воздействия на изменение климата;

· повысить прозрачность своей деятельности в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата и представить всем заинтересованным сторонам полную и достоверную информацию об этом;

· создать прозрачную и понятную систему КПЭ, сформировать и внедрить технические и организационные решения для их достижения на базе лучших мировых практик.

В основу стратегий ляжет детальное изучение производственных объектов АЛРОСА и накопленной базы данных, основывающейся на многолетних исследованиях качества окружающей среды как в зоне присутствия Компании, так и на прилегающих территориях. Документы будут представлены Наблюдательному совету АЛРОСА в первом квартале 2022 года.

В 2021 году Наблюдательным советом Компании уже была утверждена Экологическая политика и Программа в области устойчивого развития на 2021-2025 гг., которая закрепляет основополагающие принципы и подход АЛРОСА к вопросам экологизации и устойчивого развития, а также устанавливает задачи и показатели результативности по ключевым аспектам, включая охрану окружающей среды и изменение климата. В соответствии с Программой, АЛРОСА намерена не только существенно сократить свое воздействие на окружающую среду в регионах присутствия, но и способствовать внедрению ведущих практик в области устойчивого развития среди своих бизнес-партнеров.

«Сегодня вопросы устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса являются неотъемлемой частью мировой экономики. Успешность компании стала во многом определяться ее способностью быть эффективной, экологичной и социально ответственной», — отметил Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА. — Будучи активным участником глобальной алмазно-бриллиантовой индустрии, наша компания уже на протяжении нескольких лет работает над внедрением лучших практик в области устойчивого развития в свою бизнес-модель. Уверен, что глубокая экспертиза специалистов McKinsey & Company и опыт разработки климатических и экологических стратегий для крупнейших международных компаний станет импульсом для внедрения лучших решений и практик в производственный цикл АЛРОСА».

Справка:

АЛРОСА является одним из ключевых участников системы отраслевого саморегулирования, включающей Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), руководство Системы гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) и стандарты Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC). В марте 2021 года АЛРОСА стала участником Глобального договора ООН. Принятые в рамках данных организаций обязательства предусматривают высокий уровень ответственности АЛРОСА в отношении воздействия своей деятельности и всей цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции на социальную и экологическую среду в регионах присутствия.

Компания ежегодно реализует около 500 социальных проектов и природоохранных инициатив, направляя на них около 8% выручки ежегодно в рамках своей глобальной программы «Алмазы помогают» (Diamonds that Care). Социальные и экологические инвестиции АЛРОСА сопоставимы по объему с вложениями в техническое перевооружение, добывающие мощности и инфраструктуру на уровне 20-25 млрд рублей в год.