АЛРОСА провела акцию «оБЕРЕГай природу»

С 12 по 15 сентября Экологический центр АЛРОСА провел ежегодную экологическую акцию для школьников Вилюйской группы улусов «оБЕРЕГай природу». Цель акции — привлечь внимание общественности к вопросам охраны водных объектов и формирования экологического воспитания и просвещения школьников. В этом году в ней приняло участие 450 учащихся школ девяти поселений.

В рамках акции специалисты Экологического центра проводят классные часы на тему экологии, экологической ответственности каждого человека. На таких уроках ребята узнают больше о Центре, его работе и профессии эколога. Например, о том, что в некоторых школах «зеленое движение» довольно развито – для учеников организованы кружки, где им рассказывают о природе и экологии. Таким школам компания уделяет особое внимание и всячески поддерживает их начинания.

«Социально-экологическая акция проводится компанией АЛРОСА ежегодно, пропустили мы ее лишь в 2020 году в связи с действовавшими тогда антиковидными мероприятиями. Считаю, что проведение таких экологических акций, мероприятий, проектов очень важно для просвещения учащихся школ – научить их любить природу и заботиться о ней. В рамках акции “оБЕРЕГай природу” мы провели классные часы, детям очень сильно понравилась наша викторина. И, конечно же, они остались довольны подарками от нас», — сообщила Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов и использования недр Экологического центра АЛРОСА.

Акция «оБЕРЕГай природу» впервые была проведена под руководством Экологического центра АЛРОСА в 2019 году. В ней приняли участие ребята сел Эльгяй и Мар. Мероприятие понравилось не только школьникам, но и жителям других сел и поселений Вилюйской группы улусов. В связи с этим было принято решение о масштабировании акции на уровне Вилюйской группы улусов.

«Экологический центр АЛРОСА в целом предпринимает системные меры по сохранению экологической обстановки на местах ведения своей деятельности. Нами проводится большое количество мероприятий, в том числе акция “оБЕРЕГай природу”, которая реализуется в рамках утвержденной социально-экологической программы компании. Этой акцией мы хотим обратить внимание детей и молодежи к проблемам экологии, бережному отношению к природе и то, что именно от нас зависит состояние окружающей среды.

В рамках нынешней акции мы побывали в Тойбохой, Сунтарах, Устье, Тюбяе, Верхневилюйске, Кысыл-Сыре, Хомустахе, Хоро, Нюрбе. В этому году, мы посетили девять школ, и каждой из них мы вручили мобильные лаборатории для биохимического анализа проб воды, почвы и воздуха», — сообщил руководитель группы охраны атмосферного воздуха экологического центра АЛРОСА Айтал Стручков.

Экология – в руках будущих поколений

В акции “оБЕРЕГай природу” основной упор делается на то, чтобы прививать новые стандарты экологической культуры, прежде всего, среди детей и молодежи. Отсюда и важность приоритетов экологического воспитания.

«Взять, например, наш проект «Колодец сказок», он направлен на выявление образцов детского творчества в искусстве сочинять и иллюстрировать сказки, главные герои которых представители флоры и фауны. «Язык предков» – конкурс на выявление талантливых детей, исполняющих на национальных языках песни и танцы, в сюжетах которых природа и близость к ней. Или «Зеленые пионеры» – поддержка детского общественного экологического движения, важной формой активности которого является организация, проведение и участие в субботниках и иных экологических акциях. И многие другие такие проекты носят экологический характер. В этом же ряду и летняя экологическая школа-экспедиция «КунЭко» в Верхневилюйском улусе и акция “оБЕРЕГай природу” по очистке берегов р. Вилюй и ее притоков», — сообщили в Экологическом центре АЛРОСА.

«Охватим акцией больше школ»

«К нам приехали специалисты Экологического центра АЛРОСА, которые провели классный час по основам экологической грамотности. В конце классного часа нашей школе подарили мобильную аналитическую лабораторию, а учащиеся получили ценные подарки – рюкзаки, сенсорные перчатки, аккумуляторы для телефонов, термокружки. А по завершении мы все отправились на уборку берега реки Вилюй.

Надеемся, что и в дальнейшем мы будем активно сотрудничать с Центром, проводить профориентационную работу среди учащихся нашей школы», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Убоянская средняя общеобразовательная школа» Нюрбинского улуса Ирина Пахомова.

Насыщенный день прошел также и учащихся Кысыл-Сырской школы. Как отметили учителя школы, классные часы получились очень познавательными и интересными. На занятиях ребята узнали о работе Экологического центра, о профессии эколога, о том, как важно любить и беречь родную природу. И по сложившейся традиции, представители компании подарили школе мобильную испытательную лабораторию для проведения несложного биохимического анализа проб воды, почвы и воздуха «Пчелка-У/Био». А после занятий участники акции вышли на субботник по очистке прибрежной зоны реки Вилюй.

«Мероприятия прошли очень активно, дети остались довольны. Мы благодарим администрации школ за оперативность и поддержку. Хочу добавить, что в целом компания АЛРОСА большое внимание уделяет вопросам экологии, в том числе и социально-экологическим мероприятиям. Акция “оБЕРЕГай природу” уже является традиционной в нашей работе. Мы будем ее продолжать, потому что школ много, а сейчас, к сожалению, мы можем охватить лишь часть школ. Верим, что каждая лаборатория, подаренная школам, принесет детям радость, новые знания и поможет им в получении базовых навыков эколога», — отметили в Экологическом центре АЛРОСА.