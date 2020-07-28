АЛРОСА проведет цифровой аукцион алмазов спецразмеров



АЛРОСА с 4 по 20 августа проведет цифровой аукцион по продаже алмазов специальных размеров (свыше 10,8 карата), в рамках которого представит клиентам около 2,3 тыс. карат сырья.

В рамках цифрового аукциона клиенты через личный кабинет получат доступ к исчерпывающим цифровым копиям алмазов для детального анализа и оценки. Технология цифровых двойников позволяет принимать информированные решения о покупке дистанционно без физического просмотра, основываясь на исчерпывающих данных о предложенном ассортименте. В то же время, будет доступна и опция физических просмотров сырья в офисе компании для тех, кто изъявит такое желание, но с безусловным соблюдением требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

АЛРОСА, которая начала тестировать формат цифровых продаж сырья осенью 2019 года, с марта 2020 года предлагала своим клиентам возможность приобретать алмазы в рамках онлайн-аукционов и тендеров без физических просмотров из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Аукционы алмазов спецразмеров в обычном формате возобновились в мае 2020 года с физическими показами в торговых офисах компании в Бельгии и Израиле.

«Опыт наших продаж в последние месяцы свидетельствует о сохранении спроса на качественное алмазное сырье при готовности участников рынка более активно, чем прежде, использовать онлайн-каналы. Цифровые тендеры и аукционы не заменяют традиционную модель торговли алмазами, однако они открывают дополнительные возможности покупателям, заинтересованным в приобретении соответствующих категорий сырья», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Справка:

АЛРОСА, согласно действующему законодательству, реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, исключительно на аукционах.

Цифровые тендеры и аукционы основываются на технологии цифровых двойников, благодаря чему покупатели получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. АЛРОСА начала проводить пилотные цифровые тендеры с октября 2019 года в дополнение к традиционной схеме продаж.

Информация, собранная в результате 3D сканирования алмаза, включает детальные сведения о его форме, его внутренних включениях, его цвете и уровне флуоресценции. Данные предоставляются в стандартном разметочном формате Sarine Advisor. Специалисты покупателя сразу могут использовать их для оценки качества, количества и вариантов огранки будущих бриллиантов в соответствии со своими потребностями и действующими прейскурантами.