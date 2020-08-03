АЛРОСА прошла ресертификацию экологического менеджмента

АЛРОСА успешно прошла очередной этап ресертификации системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Итоги аудита независимого международного сертификационного органа подтвердили, что в компании управление производственной деятельностью реализуется в соответствии с международными требованиями в области охраны окружающей среды.

Благодаря непрерывному функционированию системы экологического менеджмента, подготовка к ресертификации заняла один месяц. В ходе аудита на соответствие требованиям международных стандартов были проверены: компетентность и наличие соответствующего обучения у сотрудников; наличие разработанной по требованиям стандарта документации; реализация соответствующих процедур; готовность к предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций; наличие необходимых для осуществления запланированной деятельности ресурсов.

«Система экологического менеджмента является важным инструментом управления предприятием и снижения нагрузки на окружающую среду. Это современный механизм управления природоохранной деятельностью, признанный на международном уровне. Внедрение данной системы позволило улучшить качество управления охраной окружающей среды на предприятии, расширить перечень мероприятий в сфере экологической безопасности, повысить инвестиционную привлекательность компании», – отметила заместитель руководителя центра – начальник отдела охраны окружающей среды Экологического центра АЛРОСА Анастасия Габрашитова.

Первый сертификат соответствия требованиям в области охраны окружающей среды был выдан в 2014 году. Сертификат действует в течение трех лет. Компания уже дважды проходила этап ресертификации. Следующий аудит планируется провести в 2023 году с обязательным ежегодным прохождением инспекционного контроля.

Аудит провела экспертная организация, ООО «Эконедраконсалт», состоящая в Некоммерческом партнерстве «Национальная сертификационная Палата», которая в свою очередь зарегистрирована в Системе добровольной сертификации «Единая сертификационная Система».