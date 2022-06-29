АЛРОСА профинансирует создание комфортной городской среды

АЛРОСА подвела итоги второго по счету грантового конкурса «Территория АЛРОСА», направленного на повышение качества жизни, комплексное развитие социальной инфраструктуры и городской среды в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Из более чем 20 заявок, поданных в этом году на конкурс общественными организациями и муниципальными образованиями района, победили девять общей стоимостью свыше 80 млн рублей. 50 млн на их реализацию выделит АЛРОСА, остальные средства планируется привлечь из других источников.

Ежегодный грантовый конкурс «Территория АЛРОСА» был запущен в 2021 году по инициативе общественного движения «Народный актив». Его задача – формирование в Мирнинском районе современных, комфортных общественных и культурных пространств, которые позволят повысить качество жизни людей. Для это предполагается использовать как средства АЛРОСА, так и бюджетное финансирование.

В этом году в конкурсе победили проекты по созданию медиацентра и ремонту дворовой территории в Удачном, благоустройству парка и сквера в пос. Светлый и с.Арылах, строительству спортивной площадки в пос. Айхал и созданию медиастудии в пос. Чернышевский. В Мирном в политехническом лицее планируется создать и оборудовать современное многофункциональное образовательное пространство, а на базе нового Дворца детства появится профориентационный интерактивный зал. Кроме того, недалеко от города планируется построить стрелково-стендовый комплекс.

«Создание комфортной современной городской среды и условий для всестороннего развития подрастающего поколения в городах и поселках в Мирнинском районе – один из приоритетов социальной политики АЛРОСА. Конкурс «Территория АЛРОСА» создан по запросу общественности района. Мы рассчитываем, что благодаря ему в районе станет больше активных общественных организаций, которые будут привлекать на реализацию своих проектов финансирование со стороны государственного или муниципального бюджетов, а также частные инвестиции», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

По итогам прошлогоднего конкурса были реализованы проекты в области образования, профориентации и психологической помощи детям и подросткам в Мирнинском районе. Для студентов Мирнинского регионального технического колледжа приобретено оснащение в мастерские. Для жителей пос. Светлый в скором времени откроется тренажерный зал. Средства были направлены также на благоустройство центральной площади Удачного, обустройство пешеходной дорожки в Чернышевском, благоустройство парка в Айхале.

В целом по итогам двух конкурсов «Территория АЛРОСА» победителями стали 17 проектов. На их реализацию АЛРОСА выделила 95 млн рублей.