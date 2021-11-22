АЛРОСА профинансировала строительство социально-значимых объектов в трех улусах и Якутске

В этом году Фондом будущих поколений на средства АЛРОСА строятся четыре социально-важных объекта — в Намском, Усть-Алданском, Верхнеколымском улусах и Якутске. Новые объекты появятся в Якутске, в селах Борогонцы, Намцы и Зырянка. Сотрудничество с Целевым фондом будущих поколений Якутии — одно из самых масштабных направлений в благотворительной деятельности АЛРОСА.

«По финансированию АЛРОСА сегодня мы строим в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса культурный центр. Дворец культуры и духовного развития возводим в селе Намцы Намского улуса. В Зырянке Верхнеколымского улуса строится культурно-спортивный комплекс. А в Якутске начали строительство Парка будущих поколений. Это одни из крупнейших объектов, которые идут по линии АЛРОСА», — сообщил представитель Целевого фонда будущих поколений Якутии Алексей Ефремов.

Трехэтажное здание дворца культуры и духовного развития в селе Намцы имеет общую площадь 5 692 кв. м. Здесь будут размещены зрительный зал на 400 мест, краеведческий музей, отдел ЗАГС, картинная галерея и библиотека. Ввод Дворца культуры и духовного развития запланирован на декабрь 2022 года.

В поселке Зырянка идет строительство 2-х этажного здания Культурно-спортивного комплекса общей площадью 2 475, 03 кв.м., он включает три блока: спортивный, клубный и переходной блок. В нем расположены универсальный спортивный зал, трибуна на 218 мест, снарядная, мужские и женские раздевальные с душевыми и санузлами, тренажерно-физкультурный зал, мужские и женские раздевальные с душевными и санузлами. В клубном блоке находятся зрительный зал на 212 мест, эстрада, артистическая и костюмерная комнаты, холл ожидания, помещения персонала,

В селе Борогонцы на завершающей стадии находится строительство культурного центра имени Василия Никифорова – Кюлюмнюр — это трехэтажное здание общей площадью 3 880 кв. м. В нем будут размещены библиотека, детский, взрослый и электронный читальные залы книгохранилище, актовый зал на 320 мест, буфет. Объект планируется завершить в 2022 году перед Спортивными играми народов Якутии.

Фонд в этом году начал реализацию стратегического объекта республики – Парка будущих поколений – большой территории для круглогодичного отдыха и досуга горожан в центре столицы республики. Ввод объекта планируется в 2025-м году. Она подразумевает обучение детей навыкам проектной деятельности, знаниям цифровых технологий, предпринимательским навыкам и soft skills. Парк фактически будет школой развития личности, представляющей собой образовательный кластер, где смогут проводить различные мероприятия и занятия

Сотрудничество с Целевым фондом будущих поколений Якутии — одно из самых масштабных направлений в благотворительной деятельности АЛРОСА. С 2011 года АЛРОСА выделила Фонду на решение социальных задач 7,176 миллиарда рублей. За период с 2012 по 2020 год за счет средств АЛРОСА профинансированы 39 объектов, в том числе 8 объектов образования, 10 спортивных объектов, 10 объектов культуры и развития, 4 больницы, 4 реабилитационных центра, 3 жилых дома.