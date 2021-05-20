АЛРОСА продолжит поддержку социально-экономического развития Якутии

Сегодня в рамках ежегодного корпоративного Форума АЛРОСА «Хозактив-2021» генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов и глава Якутии Айсен Николаев подписали договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия). Документ подписан сроком на пять лет.

Договор охватывает широкий круг направлений дальнейшего взаимодействия. АЛРОСА намерена продолжить реализацию социально ответственной политики, направленной на обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в республике, развитие социальных проектов и программ для жителей Якутии. Компания будет содействовать повышению уровня занятости и благосостояния населения республики.

«Социальные проекты и программы компании направлены на развитие образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта, науки, охраны окружающей среды, благоустройства территорий. На это в 2021 году АЛРОСА направит 700 млн рублей, а в период с 2022 по 2025 годы — не менее 800 млн рублей ежегодно, — рассказал Сергей Иванов. – Кроме того, общая сумма финансирования государственной программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов к 2024 году составит 833 млн рублей. С 2019 года на данную программу компания уже перечислила 450 млн рублей».

Для обеспечения экологической и промышленной безопасности в зоне деятельности промышленных объектов АЛРОСА совместно с республикой будут разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, традиционного образа жизни народов, охраны экологических прав и законных интересов населения, проживающего на территории Якутии, на укрепление взаимосвязей с общинами коренных малочисленных народов Севера.

АЛРОСА продолжит мероприятия по восполнению водных биологических ресурсов (зарыбление) на территории Республики.

Также планируется поддержка компании в подготовке и проведении Международных спортивных игр «Дети Азии», Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), в международном продвижении мас-рестлинга.

Для справки:

Предыдущий договор о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) между АЛРОСА и Республикой Саха (Якутия) был подписан в 2011 году на 10 лет. За эти годы на реализацию социальных проектов компанией перечислено почти 7,2 млрд рублей. Благодаря финансированию АЛРОСА в 19 улусах Якутии построено 39 объектов, в том числе три жилых дома, восемь образовательных учреждений, 10 спортивных залов, семь культурно-спортивных комплексов, пять объектов здравоохранения, четыре детских реабилитационных центра, музей и другие объекты.