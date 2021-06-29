АЛРОСА продолжает зарыбление рек Якутии

25 июня Экологический центр АЛРОСА осуществил второй выпуск мальков рыб по программе зарыбления водоемов Якутии в 2021 году.

Совместно с работниками ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» было выпущено более 1,3 млн штук пеляди в Вилюйское водохранилище в п. Чернышевском.

За счёт собственных средств АЛРОСА был выпущен 1 млн штук личинок пеляди. В счёт компенсации ущерба, причинённого водным биоресурсам в ходе осуществления хозяйствующей деятельности – более 300 тыс. штук личинок.

«В этом году мы планируем осуществить выпуск более 2 млн личинок и мальков рыб. В том числе ценную породу – чир. На эти мероприятия АЛРОСА выделила свыше 10 млн руб.

Первый этап зарыбления прошел в г. Ленске, где мы вместе с рыбзаводом выпустили около 1 млн мальков ряпушки»- отметила руководитель Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова.

Напомним, первое зарыбление в этом году АЛРОСА провела месяц назад, 27 мая. В г. Ленске специалисты Экологического центра АЛРОСА осуществили выпуск ряпушки в р. Лену — 842 тыс. мальков.

Также экологи выпустили мальков пеляди, доставленных из Чернышевского рыбзавода, в озера Тимир-Кюндэ и Диринг Мара в Верхневилюйском районе. Мальков доставили наземным транспортом без задержек, в итоге все были выпущены живыми.