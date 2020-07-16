АЛРОСА продолжает придерживаться политики «price over volume»

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает, что производство алмазов во 2 кв. 2020 г. сократилось до 5,7 млн карат, продажи составили 0,6 млн карат. За 6 месяцев 2020 г. объем добычи сократился до 13,7 млн кар, продажи составили 10,1 млн карат.

В связи с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта во 2 кв., вызванной распространением COVID-19, АЛРОСА приняла меры по оптимизации производства – план на 2020 г. снижен до 28-31 млн кар, и обеспечению баланса спроса и предложения за счет реализации гибкой сбытовой стратегии – продажи алмазов только при условии наличия реального спроса, разрешив своим клиентам полностью перенести приобретение ранее законтрактованных объемов (подробнее: пресс-релиз от 29 мая – ссылка). Эти факторы в значительной степени определили динамику операционных показателей во 2 кв. и 1 полугодии 2020 года.

Добыча алмазов во 2 кв. снизилась на 29% кв/кв (-42% г/г) и составила 5,7 млн кар. За 6М объем добычи сократился на 22%до 13,7 млн кар.

Обработка руды и песков во 2 кв. сезонно выросла на 24% кв/кв до 7,4 млн т в связи с возобновлением производства на россыпных месторождениях. Относительно 2 кв. 2019 г. показатель снизился на 30%. За 6М показатель составил 13,3 млн т (-21%).

Содержание алмазов в руде во 2 кв. снизилось на 43% кв/кв до 0,77 кар/т в связи с сезонным ростом доли производства на активах с низким содержанием за счет возобновления добычи на россыпных месторождениях. Среднее содержание алмазов в руде за 6М практически без изменений — 1,03 кар/т.

Продажи: вследствие принятых решений по предоставлению гибких условий клиентам продажи алмазов во 2 кв. снизились до 634 тыс. кар, включая 361 тыс. кар алмазов ювелирного качества. За 6М продажи сократились на 47% до 10,1 млн кар.

Запасы алмазов на конец 2 кв. увеличились 25% кв/кв до 26,3 млн кар.

Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества во 2 кв. составила $200/кар (+63% кв/кв и +54% г/г) за счет роста доли крупных камней в структуре продаж. За 6М показатель составил $127/кар (+1%).

Индекс цен во 2 кв. снизился на 1,4% кв/кв вследствие сохранения стратегии приоритета цены над объемами продаж («price over volume»). С начала года показатель снизился на 2%.

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции во 2 кв. составила $87 млн (-90% кв/кв и -89% г/г), в том числе выручка от продаж алмазов – $74 млн, бриллиантов – $13 млн. За 6М продажисоставили $991 млн.

Обзор алмазно-бриллиантового рынка

Большинство добывающих компаний приостановили алмазодобычу из-за пандемии и последующих локдаунов с марта по апрель-май, несколько месторождений продолжают оставаться закрытыми в ожидании восстановления рыночной активности. В условиях неопределенности некоторые компании отозвали планы добычи на 2020 г., другие – понизили опубликованные ранее прогнозы в диапазоне от -7% до -22%.

Мировая алмазно-бриллиантовая отрасль начала активизироваться в мае-июне: алмазные биржи вернулись к активности по всему миру, строго соблюдая все принятые ограничения, связанные с COVID-19. Гранильный центр в г. Сурат (Индия) вернулся к работе в ограниченных объемах в конце мая, но в июле был остановлен для сдерживания распространения заболевания.

Розничные рынки в Китае и затем в США начали демонстрировать обнадеживающие признаки восстановления. Китай раньше других стран справился с пандемией, в результате чего в стране произошло сравнительно быстрое восстановление спроса на ювелирные украшения с бриллиантами. Крупнейшие ритейлеры ювелирных украшений сообщают о превзошедших ожидания результатах продаж в мае. В мае-июне постепенно начали возобновлять работу ювелирные магазины и в других странах и регионах, в первую очередь – в США, странах ЕС, Японии и Южной Корее. На темпы восстановления рынка в США в конце 2 кв. негативное влияние оказала волна протестов.

АЛРОСА продолжает придерживаться в условиях отсутствия спроса политики «price over volume» – обеспечения объемов предложения алмазов только под реальный спрос при сохранении стабильного уровня цен, направленной на поддержку долгосрочных клиентов и всей алмазно-бриллиантовой отрасли.

Данные по производству, реализации, ценам и запасам за 2 кв. и 6 месяцев 2020 г. являются предварительными и могут быть уточнены. Данные по состоянию алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой Компании.