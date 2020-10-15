АЛРОСА продолжает обеспечивать равномерные поставки алмазов на рынок

АЛРОСА, стремясь поддержать наметившийся баланс рынка в условиях сохраняющейся неопределенности и ориентируясь на реальные потребности клиентов, приняла решение сохранить ритмичность поставок и объединить октябрьскую торговую сессию с ноябрьской. Это позволит избежать риска излишней концентрации предложения алмазов.

Спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора подтверждается, что нашло свое отражение в продажах августовской и сентябрьской сессий. Последняя, начавшись 21 сентября, захватила начало следующего месяца. Поэтому часть соответствующих продаж будет отражена в результатах октября наряду с выручкой от запланированных на этот месяц аукционов.

«АЛРОСА по-прежнему сохраняет приверженность предельно взвешенной сбытовой политике, поддерживая и своих клиентов, и рынок в целом. Мы исходим из состояния и реальных потребностей рынка. В сентябре, как и в августе, мы сделали ставку на удовлетворение реального спроса и дали клиентам возможность запрашивать исключительно нужный им товар в желаемом количестве. Результаты продаж и отзывы наших клиентов свидетельствуют о правильности выбранного подхода. Учитывая, что часть продаж в рамках сентябрьской сессии перешла на октябрь, мы приняли решение провести октябрьскую сессию одновременно с ноябрьской, своевременно уведомив об этом клиентов. «Ритмичное» предложение сырья дает нашим покупателям возможность перерабатывать приобретённый товар и точнее оценивать свои потребности в алмазах с учетом сохраняющейся эпидемиологической и политической неопределенности в некоторых регионах. Осознавая опасность спекулятивной торговли на фоне только начавшегося восстановления баланса спроса и предложения, мы по-прежнему намерены в первую очередь ориентироваться на подтвержденный спрос», — сказал заместитель генерального директора Евгений Агуреев.

О КОМПАНИИ

АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2019 году Компания добыла 38,5 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2019 году составила $3,3 млрд.