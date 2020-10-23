АЛРОСА продлевает срок действия долгосрочных договоров

АЛРОСА, стремясь поддержать своих клиентов в условиях сохраняющейся неопределенности на рынке, приняла решение о продлении действующих долгосрочных договоров на поставку алмазного сырья до конца I квартала 2021 года. Список постоянных покупателей алмазного сырья для контрактного периода 2021-2023 годов, а также предлагаемый им к приобретению ассортимент алмазов будет сформирован в I квартале 2021 года. Это даст возможность учитывать при планировании ситуацию, которая сложится на рынке в IV квартале 2020 года.

Учитывая сложности, с которыми сталкивается средний сегмент мирового алмазопровода в 2020 году, и стремясь укрепить долгосрочное равновесие отрасли, АЛРОСА продлевает действие текущего контрактного периода 2018-2020 годов до 31 марта 2021 года.

«Традиционно АЛРОСА анализирует прошлую торговую активность своих клиентов – действующих и потенциальных участников круга постоянных покупателей ALROSA ALLIANCE – в конце года. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса отрасль столкнулась с практически полной остановкой торговли во II квартале. Более того, на рынке по сей день сохраняется существенная неопределенность, затрудняющая долгосрочное планирование как сбыта конечной продукции, так и закупок алмазного сырья. В этих условиях мы идем навстречу нашим клиентам и смещаем период традиционного пересмотра списка участников ALROSA ALLIANCE и предлагаемого им ассортимента на первый квартал 2021 года. Это даст нашим клиентам возможность точнее спрогнозировать свою сбытовую и закупочную стратегию на следующий контрактный период с учетом реальных потребностей рынка», — сказал Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Долгосрочные договоры, заключаемые на три года с крупнейшими производителями бриллиантов, дилерами алмазного сырья, вертикально-интегрированными компаниями, а также производителями алмазного инструмента, доказавшими свою состоятельность – основа системы продаж АЛРОСА. На реализацию алмазов в рамках долгосрочных соглашений традиционно приходится порядка 70% всех продаж АЛРОСА.

Долгосрочные клиенты АЛРОСА, а также кандидаты на заключение таких договоров объединены в сообщество ALROSA ALLIANCE, члены которого поддерживают принципы ответственного ведения бизнеса. Долгосрочные договоры обеспечивают покупателям объемы и ассортимент ежемесячных поставок, а также возможность покупки дополнительных партий сырья. Кроме того, АЛРОСА реализует алмазное сырье в рамках разовых спотовых сделок, а также на аукционах и тендерах.