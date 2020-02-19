АЛРОСА продала розовый 6-каратный бриллиант коллекционеру Ларри Уэсту

АЛРОСА продала розовый бриллиант весом 6,21 карата американскому коллекционеру Ларри УЭСТУ (Larry West). Камень огранки «кушон» имеет оттенок Fancy Intense Pink Purple. Это первый бриллиант российского происхождения, который коллекционер купил напрямую у АЛРОСА.

Алмаз, из которого изготовлен этот бриллиант, был добыт в Якутии. АЛРОСА сопроводила его полной информацией о происхождении, включая цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил.

«По мере сокращения мировой добычи алмазов розовые бриллианты будут становиться все более редкими и, следовательно, более ценными, — сказал Ларри Уэст (Larry West). — Это первый бриллиант из России, который я купил напрямую у АЛРОСА. Он обладает отличными характеристиками и, безусловно, займет достойное место в моей коллекции».

«Месторождения АЛРОСА известны не только своими бесцветными алмазами, но и алмазами разнообразных цветов. Обладая уникальными навыками, наши мастера огранки превращают их в высококачественные бриллианты, — отметила директор ALROSA USA Ребекка Форстер (Rebecca Foerster). – Закрытый производственный цикл гарантирует происхождение каждого камня и позволяет нам проследить его путь с момента рождения в земной мантии. С этими преимуществами АЛРОСА вполне может стать мировым лидером на рынке цветных алмазов».

В сентябре АЛРОСА провела в Гонконге ежегодный аукцион True Colors по продаже цветных бриллиантов и реализовала более 200 камней. Все они сопровождались цифровым паспортом с подробной информацией об их происхождении.

Справка

Ларри Уэст владеет нью-йоркской компанией L.J. West Diamonds. Более 40 лет он коллекционирует самые необычные природные цветные бриллианты. Его великолепная коллекция представлена в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе, а также выставляется на аукционах по всему миру.