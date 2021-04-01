АЛРОСА присоединилась к Глобальному договору ООН

АЛРОСА стала участником крупнейшей международной инициативы в области устойчивого развития, реализуемой под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с ее принципами и ценностями в целях расширения международного сотрудничества и решения глобальных проблем.

Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН) является крупнейшей добровольной международной инициативой, призванной стимулировать бизнес следовать принципам устойчивого развития, внедрять практики ответственного ведения бизнеса, а также ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности в этой сфере.



Принципы устойчивого развития всегда являлись неотъемлемым элементом деятельности АЛРОСА. Они находят отражение в ее миссии, стратегических целях и ежедневной деятельности. АЛРОСА стремится вносить вклад в устойчивое развитие и социально-экономическое благополучие и здоровую природную среду регионов присутствия, создавая рабочие места и улучшая условия жизни местного населения, обеспечивая существенные налоговые поступления в бюджеты различных уровней, выстраивая социальную инфраструктуру и защищая окружающую среду.



Став участником ГД ООН, АЛРОСА подтвердила свою приверженность десяти его основополагающим принципам, а также намерение способствовать решению глобальных проблем, внося вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года.



«Присоединение к Глобальному договору ООН является для АЛРОСА важным шагом на пути постоянного совершенствования своего подхода к ответственному ведению бизнеса. Подтверждая обязательства сделать десять принципов ГД ООН частью стратегии, корпоративной культуры и ежедневной деятельности Компании, мы планируем уделить первоочередное внимание областям и Целям в области устойчивого развития ООН, наиболее существенным с точки зрения вклада АЛРОСА, в том числе решению проблемы изменения климата, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению ответственной и прозрачной цепочки поставок, увеличению социально-экономического благосостояния регионов присутствия. Мы также намерены активно вовлекать наших партнеров и клиентов к решению данных задач и обмену лучшими практиками», — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



Участие в ГД ООН открывает для АЛРОСА уникальные возможности для поступательного совершенствования своего подхода к управлению вопросами устойчивого развития, продвижения принципов ответственного ведения бизнеса в рамках развития международного отраслевого сотрудничества и совершенствования саморегулирования в алмазно-бриллиантовой отрасли, а также обмена опытом и знаниями на международных и российских экспертных площадках.



АЛРОСА также является сертифицированным членом Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC), членом Всемирного алмазного совета (WDC) и Совета по природным алмазам (NDC), в рамках которых принимает активное участие в совершенствовании международных стандартов устойчивого развития в алмазно-бриллиантовой и ювелирной отраслях.