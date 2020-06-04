АЛРОСА приобрела компьютерный томограф для Мирнинской больницы

АЛРОСА профинансировала покупку компьютерного томографа Philips Ingenuity Core 64-срезовой конфигурации для Мирнинской центральной районной больницы. Оборудование приобрели через Целевой фонд будущих поколений, который финансирует компания, его стоимость составляет около 48 млн рублей.

Компьютерный томограф в районную больницу поступил весной 2020 года. Оборудование уже установлено и готово для приема пациентов. Ожидается разрешение Роспотребнадзора с санитарно-эпидемиологическим заключением.

С помощью аппарата специалисты смогут провести обследование и получить высокоточное трехмерное изображение тканей организма человека. За несколько секунд томограф делает 64 снимка. Благодаря оборудованию возможно выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Полученные изображения сохраняются в цифровом архиве больницы и прикрепляются к электронной истории болезни. Благодаря инновационным технологиям, расширяющим визуализацию мелких деталей, компьютерный томограф обеспечивает меньшую лучевую нагрузку, высокую детализацию, быстроту процессов и скорость взаимодействия с опциями аппарата.

«Это очень значимое приобретение как для жителей Мирного, так и для жителей всего Мирнинского района и соседних улусов. В Западной Якутии больше нет подобного КТ. Приобретение такого оборудования особенно важно в связи с распространением вируса COVID-19, так как с его помощью можно проводить томографию легких. Кроме того, томограф позволяет проводить углубленное исследование головного мозга и кишечника», — отмечает главный врач МЦРБ Татьяна Стручкова.

Благодаря приобретенному компьютерному томографу значительно улучшится качество оказания медицинской помощи населению всего региона. Каждый год в Мирнинской больнице лечат около 10 000 больных и проводят 2 000 хирургических операций.