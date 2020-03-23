АЛРОСА пригласила студентов-медиков для борьбы с коронавирусом

В Мирный уже прибыли 23 студента, ординаторы и выпускники-медики, которые проходят обучение в СВФУ и медколледже в Якутске. В ближайшее время по приглашению АЛРОСА в Алмазную провинцию прибудут еще несколько десятков студентов-медиков.

Алексей Дьячковский, заместитель генерального директора АЛРОСА, возглавляет штаб оперативного реагирования по противодействию распространению коронавирусной инфекции:

— В сложившейся ситуации с коронавирусом руководство компании приняло решение помочь врачам Медцентра АЛРОСА и местным больницам в Мирном, Айхале и Удачном. Сейчас медицинских специалистов, которые могли бы проводить проверку здоровья работников нашей компании и жителей целого района, не хватает. На сегодняшний день в Мирнинском районе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. И для того, чтобы и дальше держать ситуацию под контролем, а также снизить риски возможного распространения опасной инфекции, мы вышли с предложением к руководству СВФУ и медколледжа в Якутске о заключении временных трудовых договоров на прохождение практики студентов, которые учатся на последних курсах университета и колледжа.

В рамках действующих трудовых договоров, АЛРОСА берёт на себя все затраты на проживание, питание, передвижение медиков, а также обязуется выплатить зарплату каждому. На данный момент договоры заключены на 1 месяц, по их условиям медики будут помогать в осмотрах жителей района в Мирном, Айхале и Удачном. В случае потребности в продлении договоров (это будет решено в соответствии с эпидемиологической обстановкой в районе), они могут быть пролонгированы.