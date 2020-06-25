АЛРОСА приглашает на обучение всех желающих

В Центре подготовки кадров АЛРОСА реализуется проект, по которому пройти обучение может любой желающий.

Какие методы и формы обучения предлагает Центр, чему уделяется внимание при подготовке кадров, рассказывает руководитель Центра подготовки кадров АК «АЛРОСА» Алла Попова.

Ставка на качество обучения

– В Центре подготовки кадров проходят обучение по различным направлениям, среди них – подготовка рабочих специальностей, повышение квалификации в области промышленной безопасности, обучение охране труда. Также работают образовательные площадки в Мирном, Удачном, Ленске и Айхале. По образовательным программам подготовки руководителей и специалистов в прошлом году Центр обучил около 13 тысяч человек, а по подготовке рабочих – более восьми тысяч человек. За 2019 год обучение в Центре подготовки кадров прошли почти 22,5 тысячи человек.

У нас внедрен проект, по которому пройти обучение может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в наш Центр. Здесь вам подберут программу обучения как по рабочим профессиям, включая различные допуски и инструктажи, так и по приобретению и развитию новых навыков и компетенций.

В отдельный блок выделены повышение квалификации по промышленной безопасности и обучение по охране труда. Обращаю внимание: мы работаем как с физическими лицами, так и с предприятиями.

В Центре подготовки кадров применяются современные методы и формы обучения. Начиная уже с прошлого года, многие направления проводятся в онлайн-формате. Как показало время, это было дальновидное решение. Несмотря на переформатирование некоторых направлений нашей работы, ставку мы по-прежнему делаем на качество подготовки персонала, поэтому регулярно проводим конкурсы профессионального мастерства среди рабочих по различным профессиям.

Работаем по запросу компаний

– Расскажите подробнее об основных образовательных направлениях.

– Всего у нас пять основных направлений. Одни из основных – это подготовка руководителей и специалистов, подготовка рабочих, повышение квалификации по промышленной безопасности и обучение охране труда. Например, по программам руководителей и специалистов мы осуществляем повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

Что касается курсов, то у нас разработаны различные направления, начиная от маркшейдерского дела и заканчивая освоением программ Microsoft.

Также мы принимаем заявки от других компаний, работающих на территории Якутии и по всей России. Мы можем организовать обучение под конкретный запрос любого предприятия. Для этого есть отдел развития образовательной деятельности, который разрабатывает учебные программы. Если мы не можем подобрать преподавателей из числа своих штатных сотрудников, то привлекаем в качестве внештатных преподавателей сотрудников, обладающих необходимой экспертизой, подкреплённой многолетним опытом, с производственных объектов группы компаний АЛРОСА.

Для направления своих сотрудников на обучение в наш Центр подготовки кадров можно обратиться по телефону 8-914-252-17-07 или направив заявку на электронную почту CPK@alrosa.ru.

Небольшое примечание: если на краткосрочные семинары мы можем принять всех желающих, то на профессиональную переподготовку – только с соответствующими документами об уже имеющемся образовании.

Вся актуальная информация по нашим курсам есть на сайте http://cpk-alrosa.ru, а также своя страница в Инстаграмм @alrosa_cpk, где также мы рассказываем о своей работе и освещаем те предложения, которые есть на данное время.

Необходимо отметить, что наш центр обучает более 150 профессиям. Наши сотрудники всегда рады помочь при выборе необходимого курса обучения.

– Можно ли с помощью Центра обрести и узкоспециальную профессию?

– Да, конечно. Центр подготовки кадров проводит обучение и по дефицитным профессиям. Например, в этом году мы работаем с Нюрбинским ГОКом по программе «Машинист паровой передвижной парогенераторной установки», для Вилюйской ГРЭС обучили рабочих по программе «Машинист каротажной станции» и др.

Также из дефицитных профессий у нас было обучение работников по специальности «Электролизник водных растворов» и «Отбор, анализ проб газа воздушной среды переносимым газоанализатором».

Что касается востребованных профессий по рабочим направлениям, то они остаются неизменными – это профессии, связанные с подземным профилем: машинисты буровой установки, погрузочно-доставочной машины, подземных самоходных машин.

В последнее время очень востребованным становится направление, связанное с технологическим транспортом. Это обучение на водителей карьерных самосвалов Caterpillar 777.

Корпоративный университет

– На базе Центра подготовки кадров создан Корпоративный университет АЛРОСА, работа которого направлена на обучение руководителей высшего, среднего и начального звена.

Программа «Достояние АЛРОСА» предназначена для развития руководителей начального звена (начальников отделов, цехов). Для директоров и их заместителей (среднее звено) есть программа «Лидеры АЛРОСА», соответственно, для топ-менеджеров – программа «ТОП-25».

С этого года мы запустили еще одно направление – «Актив АЛРОСА», которое занимается развитием специалистов линейного персонала. Особое внимание направлено на развитие молодых специалистов, для них разработана программа «Потенциал АЛРОСА», по которой в этом году запускается уже третий поток.

Из уст коллег

– Алла Сергеевна, еще одно ваше нововведение – институт внутренних тренеров. Расскажите об этом проекте.

– С прошлого года Центр внедряет проект развития внутренних тренеров, благодаря которому в активе появились шесть сотрудников, ведущих тренинги на развитие hard&soft skills.

Институт внутренних тренеров – это корпоративная программа подготовки и развития работников компании, обладающих опытом и глубокой уникальной экспертизой. Создан он был с целью сохранения, масштабирования и передачи экспертных знаний на всей территории присутствия компании.

Когда стартовала эта программа, было подано 33 заявки от потенциальных тренеров. В итоге мы отобрали шестерых. Сменив производство на преподавательскую деятельность, тренеры занялись поиском и разработкой интересных форм обучения.

Первая волна деятельности института была заточена под формирование культуры промышленной безопасности, тогда внутренние тренеры отбирались именно по этому направлению. Сейчас их функционал расширяется, сотрудники сами выходят с инициативой передавать свои знания, создавать свой учебный материал для разных сфер.

Вообще история создания института внутренних тренеров, который уже на данном этапе показал свою эффективность, связана с тем, что каждая крупная компания стремится перейти на самообучение.

У АЛРОСА накоплен богатейший опыт работы, у нас работают квалифицированные кадры с огромным опытом, не делиться которым было бы неправильно. Более того, как показала практика, материал, преподносимый коллегой в интересной, живой форме, усваивается намного лучше, чем лекция.

Доказано, что обучение других дает сотрудникам мотивацию развивать собственные навыки.

Впереди у нас еще много планов. Наша задача – дать полный объем знаний и навыков, которые необходимы нашим слушателям в работе. Те, кто хочет развиваться, могут уверенно обращаться в наш Центр, у нас вы получите все необходимые знания, чтобы открыть новые горизонты.