АЛРОСА представляет результаты продаж за сентябрь

АЛРОСА сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за сентябрь и девять месяцев 2020 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в сентябре составил $336,0 млн, в том числе алмазного сырья – $328,2 млн, бриллиантов − $7,8 млн. Всего за девять месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,580 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,508 млрд, бриллиантов – $71,4 млн.

«По итогам продаж в сентябре мы видим сохранение начавшегося в августе укрепления спроса на алмазы на фоне постепенной нормализации уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле. Наши клиенты активно используют доработанные нами за время пандемии инструменты, такие как сервис дистанционных показов сырья ALROSA Video-Viewer, и успешно отбирают товар, не приезжая лично в Москву. На ключевых рынках сбыта в США и Китае покупатели постепенно возвращаются в ювелирные магазины, в том числе благодаря стремительному развитию онлайн торговли. Тем не менее, говорить об относительно уверенном восстановлении спроса можно будет только по итогам важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого в этом году совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.