АЛРОСА представляет результаты продаж за сентябрь 2021

11 октября 2021 г. – АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за сентябрь 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в сентябре составил $298 млн, в том числе алмазного сырья – $289 млн, бриллиантов − $9 млн.

Всего за девять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,274 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,133 млрд, бриллиантов – $140 млн.

«По предварительным данным, конечный спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях. В США и Китае отмечаются двузначные темпы роста относительно 2019 года. Также активизируется европейский рынок ювелирных украшений, третий по величине в мире. На этом фоне мы видим по-прежнему высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора. Индекс цен на алмазное сырье вернулся на уровни 2018 года, а цены на бриллианты превысили средние значения за тот период. АЛРОСА по-прежнему ориентирует поставки сырья под реальный спрос, стремясь к устойчивости всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Запасы в гранильном секторе держатся на оптимальных уровнях, по некоторым категориям сырья — около минимумов. Клиенты в целом оценивают перспективы грядущего праздничного сезона оптимистично, и есть основания предполагать, что положительный тренд сохранится и в 2022 году», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2021 г.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.