АЛРОСА представляет результаты продаж за ноябрь 2021 г.

АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за ноябрь 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в ноябре составил $334 млн, в том числе алмазного сырья – $310 млн, бриллиантов − $24 млн.

Всего за 11 месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,915 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,736 млрд, бриллиантов – $179 млн.

«Конечный спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках в IV квартале продолжает расти двузначными темпами на фоне реализации отложенного спроса и роста потребительской уверенности среди ключевых групп потребителей. Участники рынка отмечают высокий спрос в сегменте свадебных украшений, и ожидают сохранения этого тренда и в 2022 году. В гранильном секторе уровень запасов находится на низких уровнях на фоне снижения доступного сырья у добывающих компаний и сохраняющегося высокого спроса со стороны потребителей», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2021 г.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.