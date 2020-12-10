АЛРОСА представляет результаты продаж за ноябрь 2020 г.



АЛРОСА сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за ноябрь и 11 месяцев 2020 год.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в ноябре составил $390,5 млн, в том числе алмазного сырья – $374,1 млн, бриллиантов − $16,4 млн.

Всего за 11 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,280 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,182 млрд, бриллиантов – $98,4 млн.

«Спрос на алмазы со стороны наших ключевых клиентов в ноябре оставался достаточно высоким, что связано с постепенным приведением запасов в гранильном секторе к нормальным уровням на фоне сезонного оживления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае. Высокий сезон предпраздничных продаж к Рождеству и Новому году традиционно оказывает поддержку рынку в конце года», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2020 г.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.