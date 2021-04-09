АЛРОСА представляет результаты продаж за март 2021 г.

АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за март 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в марте составил $357 млн, в том числе алмазного сырья – $345 млн, бриллиантов − $12 млн.

Всего за три месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,159 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,126 млрд, бриллиантов – $33 млн.

«Результаты продаж ювелирных изделий на основных рынках сбыта, включая США и Китай, свидетельствуют о сохраняющемся высоком спросе со стороны конечных потребителей. АЛРОСА продолжает следовать взвешенной сбытовой стратегии, направленной на сохранение равновесия в отрасли путем удовлетворения реального спроса. Продажи марта соответствуют нашим ожиданиям. Мы также видим, что в отрасли запасы готовой продукции находятся на комфортных уровнях, в то время как запасы алмазного сырья подходят к низким значениям», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2021 г.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.