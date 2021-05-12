АЛРОСА представляет результаты продаж за апрель

12 мая 2021 г. – АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за апрель 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в апреле составил $401 млн, в том числе алмазного сырья – $383 млн, бриллиантов − $18 млн.

Всего за четыре месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,561 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,509 млрд, бриллиантов – $51 млн.

«В апреле спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта был устойчиво высоким. При этом уровень запасов сырья в гранильном секторе остается умеренным, а ситуация на рынке необработанных алмазов постепенно смещается в сторону дефицита предложения из-за структурного сокращения действующих мощностей по добыче алмазов в мире. Результаты АЛРОСА в апреле были поддержаны успешными аукционами высококачественного крупного алмазного сырья, а также сильными продажами бриллиантов», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2021 г.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.