АЛРОСА представляет на Christie’s выдающийся 101-каратный бриллиант The Spectacle

АЛРОСА представляет крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle. Кристалл с высочайшими характеристиками цвета и чистоты выставлен на аукцион Christie’s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве.

Бриллиант The Spectacle массой 100,94 карата был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на легендарной трубке «Зарница» — первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Уникальный по своему качеству кристалл – один из самых крупных, добытых АЛРОСА в XXI веке.

Изготовлению бриллианта специалисты подразделения «Бриллианты АЛРОСА» посвятили более полутора лет. Крупнейший в истории российского гранильного дела бриллиант получил высочайшие оценки экспертов GIA в отношении цвета и чистоты – D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений. Дополнительно подчеркивает совершенство кристалла форма огранки «изумруд», предъявляющая высокие требования к качеству алмаза.

«Мы рады представить этот долгожданный бриллиант из нашей одноименной коллекции, в которую входят ещё два исключительных экземпляра: фантазийный ярко-желтый «Жар-птица» и пурпурно-розовый «Призрак Розы», которые уже нашли своих покупателей. The Spectacle — это настоящее чудо природы, ограненное человеческой рукой. Впечатляющий размер в сочетании с бесподобными характеристиками цвета и чистоты и гарантией безупречного происхождения делают его появление уникальным событием», – прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Бриллиант выставлен на аукцион Christie’s Magnificent Jewels («Великолепные драгоценности»), который пройдет 12 мая 2021 года в Женеве.

Единственная в мире вертикально интегрированная алмазная компания полного цикла, АЛРОСА создает из особо выдающихся алмазов уникальные бриллианты и целые коллекции. Посвященная русскому балету и легендарной антрепризе Сергея Дягилева «Русские сезоны», коллекция The Spectacle помимо одноименного бесцветного бриллианта включает также 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый «Жар-Птица» и 14,83-каратный «Призрак Розы», который в 2020 году стал самым большим в мире пурпурно-розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе, и поставил рекорд цены за карат для своего цвета.

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