АЛРОСА представила результаты продаж за май

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в мае 2020 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в мае составил $40,1 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $36,2 млн, бриллиантов − $3,9 млн.

Всего за первые пять месяцев 2020 г. продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $959,9 млн. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-мае составила $930,6 млн, бриллиантов – $29,3 млн.

Заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений АГУРЕЕВ: – Несмотря на заметный прирост относительно апреля, результаты продаж в мае были ожидаемо низкими. АЛРОСА продолжает придерживаться стратегии “price over volume”, позволяя огранщикам, которые сейчас только возобновляют работу, сократить накопленные запасы сырья и готовой продукции. Нашим долгосрочным клиентам в мае, так же, как и до этого в апреле, была предоставлена возможность перенести предусмотренные контрактами закупки на более поздний период года. Такой же подход АЛРОСА сохранила и для июньской торговой сессии. Отказ от «давления» на рынок призван помочь ускорить восстановление баланса спроса и предложения. По нашим оценкам, покупательская активность гранильного сектора начнется в середине III квартала.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2020 г.