АЛРОСА представила результаты продаж за июнь

АЛРОСА сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в июне 2020 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июне составил $31,3 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $24,8 млн, бриллиантов − $6,5 млн. Всего за первые шесть месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $991,1 млн. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-июне составила $955,3 млн, бриллиантов – $35,8 млн.

«Продажи в июне ожидаемо остались на низком уровне. Мы продолжаем прикладывать все усилия для поддержания стабильности алмазно-бриллиантовой отрасли и поддержки наших клиентов. В июне мы в третий раз подряд дали нашим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставив возможность воздержаться от приобретения законтрактованных объемов, — прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – АЛРОСА намерена задействовать все имеющиеся у нее инструменты и ресурсы, чтобы уравновесить предложение алмазов с подтвержденным спросом и не допустить давления на рынок, который показывает признаки оживления».

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2020 г.