АЛРОСА представила программу и цели в области устойчивого развития до 2025 года

АЛРОСА представила комплексную Программу в области устойчивого развития, охватывающую все сферы деятельности Компании и направленную на повышение ответственности и прозрачности производства алмазно-бриллиантовой продукции, укрепление доверия потребителей.

Программа Группы АЛРОСА в области устойчивого развития является документом стратегического характера, который закрепляет основополагающие принципы и подход Группы к вопросам устойчивого развития, отражает системность усилий Компании в этом направлении.

В рамках принятой комплексной Программы Компания определила долгосрочные задачи и сформировала план мероприятий по их реализации.

Среди ключевых задач АЛРОСА до 2025 года по пяти стратегически приоритетным направлениям:

Охрана окружающей среды: разработка и утверждение в I квартале 2022 года экологической и климатической стратегии, в которых, в том числе, будут обозначены сценарии достижения Компанией углеродной нейтральности, расширен периметр раскрытия в рамках Climate Disclosure Project (CDP), учтены требования Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD);

Развитие регионов присутствия: на реализацию программ развития и поддержки регионов присутствия АЛРОСА ежегодно направляет более 10 млрд рублей (более $130 млн). Доля социальных расходов в выручке сегодня составляет около 5%, это самый высокий показатель по алмазно-бриллиантовой отрасли. АЛРОСА также будет стремиться обеспечить стабильно высокую долю занятости местного и коренного населения;

Развитие человеческого капитала: сохранение отраслевого лидерства по доле женщин в общей численности персонала (на сегодня – более 30%) и последовательное повышение вовлеченности и удовлетворенности сотрудников Компании;

Охрана труда и промышленная безопасность: достижение нулевого травматизма и ежегодное снижение показателя LTIFR на 10%;

Корпоративное управление и деловая этика: ежегодное проведение регулярных процедур должной осмотрительности цепочки поставок 100% алмазно-бриллиантовой продукции.

В общей сложности АЛРОСА приняла обязательства по выполнению 24 связанных с приоритетными направлениями задач, определила 52 качественных и количественных показателя эффективности и разработала план мероприятий по их выполнению.

«Алмазодобывающая отрасль сегодня играет важную роль в повышении социально-экономического благосостояния регионов присутствия и последовательном переходе к высокотехнологичной низкоуглеродной модели их экономики. Особенно сильно эта роль проявляется в периоды нестабильности, как показал опыт пандемии коронавируса в прошлом году. Именно поэтому принципы устойчивого развития всегда были частью миссии, стратегии и корпоративной культуры Компании.

Если ранее на это был традиционный запрос со стороны наших государственных акционеров, то в последнее время наши миноритарные акционеры уделяют значительное внимание ESG-факторам. В том числе, это касается таких публичных запросов со стороны инвестфонда BlackRock с призывом совершенствовать работу и систему раскрытия информации по ESG показателям, а также недавнего открытого письма крупнейших мировых инвестиционных компаний с активами стоимостью $41 трлн о необходимости ускорить сокращение выбросов парниковых газов. В списке подписантов — до 20% миноритарных акционеров Компании. В общей сложности мы видим, что практически все институциональные инвесторы, которые в настоящее время владеют акциями АЛРОСА или планируют стать акционерами, учитывают аспекты ESG при принятии инвестиционных решений.

Разработав конкретный измеряемый план реализации задач в рамках Программы в области устойчивого развития, АЛРОСА подтвердила свое намерение непрерывно совершенствовать свою деятельность, внедрять современные технологии и лучшие практики, продвигать ведущие международные стандарты в области климата, экологии, социальной ответственности, корпоративного управления и отраслевого саморегулирования.

Реализация поставленных задач позволит нам не только повысить эффективность системы управления вопросами устойчивого развития на уровне мировых стандартов, создав основу долгосрочной устойчивости Компании, но и обеспечить более значимый вклад в социально-экономическое благополучие регионов присутствия», — отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

5 стратегических приоритетов отражают подход Группы АЛРОСА к устойчивому развитию и ее вклад в достижение 13 приоритетных Целей устойчивого развития ООН. Они также подтверждают приверженность Группы АЛРОСА десяти основополагающим принципам Глобального договора ООН и намерение способствовать продвижению повестки устойчивого развития как в рамках основной деятельности Группы, так и в рамках развития международных партнерств. Программа разработана с учетом требований международных стандартов и руководств в области ответственного ведения бизнеса, норм отраслевого саморегулирования, включая стандарты Всемирного алмазного совета (WDC) и Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC), а также учитывает передовую практику в области устойчивого развития.

В целях определения стратегического видения и задач Группы АЛРОСА в области устойчивого развития, а также проведения оценки эффективности выполнения Программы в феврале 2021 г. Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) был переименован в Комитет по стратегии и устойчивому развитию. При Комитете создана рабочая группа, состоящая из членов Наблюдательного совета и ведущих международных экспертов, в функции которой входит обсуждение и согласование поставленных целей, задач и показателей результативности, включая рассмотрение лучших международных практик и анализ их применимости для внедрения в Компании.

АЛРОСА намерена ежегодно раскрывать всем заинтересованным сторонам информацию о достигнутом прогрессе по реализации задач Программы в области устойчивого развития. Более подробная информация о Программе доступна по ссылке.