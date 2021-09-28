АЛРОСА представила клиентам свой подход к устойчивому развитию и программу ALROSA Provenance



АЛРОСА провела вебинар для клиентов, на котором представила последние разработки в области инновационных решений для отслеживания алмазов и описала свой подход к обеспечению устойчивого будущего отрасли. В совокупности эти инициативы позволяют гарантировать ответственную добычу и производство по всей алмазно-бриллиантовой цепочке.

Ответственный подход лежит в основе современного алмазного бизнеса. Ювелиры и розничные продавцы сталкиваются с быстро растущим спросом потребителей на товары с доказанным положительным социальным и экологическим воздействием. Покупая бриллиант, люди хотят быть уверены в том, что он подлинный и что обществу его создание принесло пользу. Именно поэтому технологии отслеживания (трейсинга) алмазов всегда соседствуют с обязательствами в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG), являясь неотъемлемой частью устойчивого алмазного бизнеса.

АЛРОСА уделяет пристальное внимание вопросам экологического, социального и корпоративного управления и соответствует самым высоким стандартам ответственного бизнеса. С момента своего создания она определяет социально-экономическое развитие якутской алмазоносной провинции, фокусируется на минимизации экологического следа и уделяет особое внимание обеспечению целостности цепочки поставок от рудника до потребителя.

Компания разрабатывает инновационные методики трейсинга, обеспечивающие гарантию происхождения каждого бриллианта в рамках программы, а также предлагает комплексный набор маркетинговых материалов для B2B и B2C, включая цифровой паспорт ALROSA Diamond Passport и его историю (Diamond Story).

«Устойчивое развитие всегда лежало в основе деятельности АЛРОСА. Мы не просто градообразующее, а районообразующее предприятие в отдаленном регионе с суровым климатом, производящее алмазы в полном соответствии с высочайшими международными стандартами. Поскольку все текущее производство сосредоточено в России, в условиях жесткого регулирования отрасли, мы обеспечиваем гарантию происхождения каждого бриллианта. Более того, мы разработали ультрасовременные решения, чтобы подтвердить эти гарантии. Именно это сегодня необходимо ювелирам, ритейлерам и конечным потребителям», — прокомментировал Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АК «АЛРОСА».

В 2021 году АЛРОСА представила новую разработку в рамках программы ALROSA Provenance — революционную технологию отслеживания бриллиантов с помощью неинвазивной лазерной маркировки. Эта физическая нанометка позволяет идентифицировать драгоценный камень со 100% точностью. Метка наносится внутри кристаллической решетки на атомную структуру всего бриллианта, ее невозможно увидеть без сканера или стереть. Это трехмерный код, связанный с цифровой платформой АЛРОСА, предлагающей подробную информацию о происхождении и характеристиках бриллианта, его уникальный идентификационный номер, фото, видео и т.д. Компания предлагает своим партнерам маркированные бриллианты и оборудование для их считывания. Сканирование кода занимает менее минуты и со временем будет оптимизировано для обеспечения еще большей эффективности.