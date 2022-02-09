АЛРОСА предлагает дополнительное сырье для рынка

АЛРОСА, придерживаясь курса на обеспечение долгосрочного устойчивого развития рынка алмазного сырья, предлагает своим клиентам возможность корректировать график выкупа товара в рамках торговых сессий.

Спрос на сырье для производства бриллиантов в начале 2022 года, как и во второй половине 2021 года, опережает предложение, так как гранильные предприятия активно закупают алмазы для пополнения запасов и исполнения заказов на бриллианты со стороны ювелиров и розницы.

Принимая во внимание важность уравновешивания рынка и удовлетворения подтвержденного конечного спроса, АЛРОСА предоставила своим долгосрочным клиентам новую возможность корректировать график поставок товара по торговым сессиям. В результате держатели долгосрочных договоров могут выкупать сырьё в рамках своих аллокаций с опережением графика, перенося объемы с поздних периодов на ранние.

«Первый квартал года традиционно отличается активными закупками алмазного сырья, так как огранщики пополняют запасы, ориентируясь на итоги высокого праздничного сезона в ритейле. В 2021 году он был в числе наилучших для нас за всю историю, и мы видим уверенный, подкрепленный реальными заказами спрос со стороны наших клиентов. Сохраняя свою приверженность взвешенной и сбалансированной политике, направленной на устойчивое поступательное развитие отрасли, АЛРОСА предлагает своим клиентам новую услугу — возможность корректировать график приобретения сырья в пределах своей аллокации, а именно запрашивать перенос части планируемого к распределению сырья с поздних периодов на более ранние. Мы полагаем, что вкупе с намеченным на конец февраля аукционом алмазов из Гохрана это ускорит процесс уравновешивания нынешнего дефицитного рынка. С этой же целью мы проведем дополнительный тендер между сессиями, выставив на него востребованное огранщиками сырьё сразу же по его выходу из производства», — сказал Евгений Агуреев.

Долгосрочные договоры, заключаемые на три года с крупнейшими ювелирными холдингами, огранщиками и трейдерами, а также потребителями технических алмазов – основа системы продаж АЛРОСА, на них традиционно приходится большая часть оборота. АЛРОСА уделяет большое внимание гарантиям ответственного ведения бизнеса на протяжении всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Все долгосрочные клиенты соответствуют «Принципам ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса», в основе которых лежат законодательные акты РФ, ключевые документы ООН и лучшие инициативы по внедрению норм ответственного ведения бизнеса на отраслевом уровне.