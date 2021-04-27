27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот день в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. А 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха (Якутия).

АЛРОСА поздравляет жителей Якутии с Днем Республики и в честь государственного праздника представляет панно «Герб Якутии» из натуральных камней общим весом около 10 000 карат.

Для создания картины использованы кристаллы 2 размеров из разных месторождений АЛРОСА. Ориентировочная стоимость выложенных алмазов составляет примерно один миллион долларов.

Алмазную картину создали сотрудники Центра сортировки алмазов.

С праздником! Желаем всем здоровья, счастья и благополучия!