27.04.2021
15:50
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Праздники

АЛРОСА поздравляет жителей Якутии

27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот день в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. А 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха (Якутия).

АЛРОСА поздравляет жителей Якутии с Днем Республики и в честь государственного праздника представляет панно «Герб Якутии» из натуральных камней общим весом около 10 000 карат. 

Для создания картины использованы кристаллы 2 размеров из разных месторождений АЛРОСА. Ориентировочная стоимость выложенных алмазов составляет примерно один миллион долларов.

Алмазную картину создали сотрудники Центра сортировки алмазов.

С праздником! Желаем всем здоровья, счастья и благополучия!

Фото: АК АЛРОСА
Источник: АК АЛРОСА
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