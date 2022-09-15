АЛРОСА: популяция красокнижных гусей- пискулек в надежных руках

При поддержке АЛРОСА ученые подвели итоги мониторинга популяции гуся пискульки.

Орнитологи подвели итоги научно-исследовательской работы по изучению и сохранению гуся пискульки в 2022 году, проведенной при поддержке компании АЛРОСА. Данный вид гуся относится к глобально редким и уязвимым видам, находится под охраной и занесен в Красную книгу Якутии.

В рамках договора между Экологическим центром АЛРОСА и Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН (г. Якутск) ученые-орнитологи отправились в экспедицию на р. Муна для изучения гуся пискульки, чтобы оценить состояние популяции редкой птицы на территориях, расположенных рядом с промышленными объектами АЛРОСА, поскольку одни из основных мест гнездования находятся в непосредственной близости от Верхне-Мунского месторождения Удачнинского ГОКа. Ученые также работали над созданием стратегии сохранения вида.

Для определения сезонных миграций и гнездовых участков были использованы 10 GSM-передатчиков Druid, которые орнитологи в ходе экспедиции установили на гусей. Передатчики устанавливались на взрослых и молодых птицах. Устройства не причиняют беспокойство птицам и не мешают их свободному перемещению как на земле, так и в воздухе. Установлено шесть передатчиков на пискулек, два — на таёжного гуменника, и два — на крякву. На последних было решено поставить передатчики, чтобы определить сроки их отлета с мест гнездовий, для выявления совпадений мест их зимовок с пискульками.

По результатам экспедиции 2022 года можно предполагать, количество птиц остается стабильным, в сравнении с ранними исследованиями. На протяжении 140 км по р. Муна ученые зарегистрировали шесть выводков пискулек от 4 до 7 молодых особей.

Исследования показали, численность гуся на обследованном отрезке реки относительно высокая и требует в будущем еще более детального изучения. Также результаты не выявили негативного эффекта действия АЛРОСА на состояние окружающей среды, что подтверждается разнообразием фауны и присутствием видов, входящих в перечень краснокнижных. Долговременный ежегодный научный мониторинг позволит проследить за возможными экосистемными изменениями и вовремя применить наиболее верную стратегию направления.

На исследование ученых АЛРОСА направила почти 3 млн руб.

Справка: Гусь пискулька (алтан харах – по-якутски) – находящийся под угрозой вымирания вид, внесена в Красный список международный союз охраны природы, включен в Красную книгу Республики Саха (Якутии). До настоящего времени причины исчезновения вида, основные лимитирующие факторы, места зимовок птиц не определены.

Пискулька – палеоарктический перелетный вид, в настоящее время мозаично гнездящийся в субарктической зоне от севера Фенноскандии до Восточной Сибири. Зимовки, места остановок и миграционные маршруты известны частично.

Внешне схож с белолобым гусем, отличаясь от него более мелкими размерами и узким кожистым кольцом желтого цвета вокруг глаз. Голос пискульки более высокий, чем у белолобого гуся. Гнездовой ареал вида охватывает северную часть Евразии. Отмечается на Скандинавском полуострове. В России вид распространен от Кольского полуострова до Анадырского залива, основные места гнездования в Северо-Западной Якутии, в бассейне реки Муна.