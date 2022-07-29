АЛРОСА поможет пострадавшим от пожара в Арылахе

АЛРОСА окажет материальную помощь жителям села Арылах, потерявшим имущество в результате лесного пожара 28 июля. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов.

«К счастью, благодаря оперативным мерам удалось избежать жертв. Тем не менее, сгорели несколько домов и хозяйственных построек. АЛРОСА выделит на поддержку пострадавших необходимые средства. Размер помощи будет определен после оценки ущерба», – сказал генеральный директор АЛРОСА.

В четверг, 28 июля, в результате лесного пожара в с. Арылах, в котором проживает около 1500 человек, сгорели два жилых дома и дача. Благодаря действиям пожарных, спасательных служб и добровольцев, в том числе работников АЛРОСА, распространение пожара удалось приостановить. Для его тушения АЛРОСА выделила водовозки, а также предоставила автобусы для эвакуации жителей и детей из детского оздоровительного лагеря «Орленок». Кроме того, был задействован вертолет МИ-8 авиакомпании АЛРОСА.