АЛРОСА помогла Чернышевскому рыбзаводу пополнить популяцию осетра

Чернышевский рыбзавод пополнил маточное стадо сибирского осетра ленской популяции новыми особями. АЛРОСА поддержала мероприятие, предоставив вертолет для проведения экспедиции к устью реки Вилюй.

«Экспедиция прошла успешно. Состояние доставленных осетров удовлетворительное, все особи активны, сейчас они проходят процесс адаптации к искусственным условиям. Пополнение маточного стада сибирского осетра позволит увеличить объемы выпуска молоди», — прокомментировал Василий Черепанов, директор Чернышевского рыбоводного завода.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов, зарыбление водоемов, проведение природоохранных мероприятий — приоритетное направление экологической политики компании.

«Поддержка Чернышевского рыбзавода — это не столько благотворительная акция, сколько наше желание сделать нужное и полезное дело: внести свой вклад в развитие рыбного хозяйства Якутии. Мы сотрудничаем с Чернышевским рыбзаводом, зарыбляем водоемы Якутии сиговыми породами рыб. В этом году впервые был выпущен чир», — рассказала Алена Дьяконова, руководитель группы охраны водных ресурсов и использования недр Экологического центра АЛРОСА.

Благодаря увеличению финансирования мероприятий по зарыблению рек и озер в 2019 году расширена география зарыбления, получена возможность проводить мероприятия по зарыблению в Вилюйском, Светлинском водохранилищах, на реках Лена и Яна, а с 2020 года – на реке Вилюй.

Следующим этапом мероприятий станет выпуск 27 июня 2 млн личинок пеляди в Вилюйское водохранилище. Всего с мая по сентябрь 2020 года планируется выпустить свыше 4 млн личинок сиговых пород рыб – чира, пеляди, ряпушки, — и 65 тыс. мальков сибирского осетра. Это самый крупный выпуск водных биологических ресурсов за время сотрудничества с Чернышевским рыбзаводом. Зарыбление пройдет на Вилюе, Лене, на озере Тимир-Кюндэ в Верхневилюйском районе и Вилюйском водохранилище с выпуском в реке Аанньаах.