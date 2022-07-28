28.07.2022
19:38
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Происшествия
АЛРОСА помогает в тушении лесного пожара, перекинувшегося в Арылах
В связи с чрезвычайной обстановкой в с. Арылах Мирнинского района АЛРОСА выделила водовозки для тушения пожара. Также для эвакуации жителей села были направлены автобусы компании. К месту пожара направлен вертолет авиакомпании АЛРОСА МИ-8. В тушении пожара задействованы работники компании.
Ранее из ДОЛ «Орленок», расположенного рядом с селом, были эвакуированы 230 детей и рабочий персонал. Дети, приехавшие в лагерь из других поселений района и Якутии, размещены в общежитии Мирнинского регионального технического колледжа.
Фото: из соцсети.
Источник: Пресс-служба АЛРОСА.
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