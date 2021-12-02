АЛРОСА получила «золото» в рейтинге лучших работодателей РФ, составленном журналом Forbes совместно с KPMG.

Рейтинг оценивает количественные показатели компаний по 18 метрикам, которые в свою очередь сгруппированы по трем направлениям: Сотрудники и общество, Экология и Корпоративное управление. По последним двум направлениям АЛРОСА получила платиновый статус. Рейтинг Forbes публикуется с 2019 года. В 2021 году методика была сфокусирована главным образом на ESG-практиках бизнеса. Всего в рейтинге приняли участие более 100 работодателей, организаторы распределили их по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Золотой статус присваивался компаниям, набравшим от 55 до 70 баллов. Решение принимало экспертное жюри, участники которого в ходе анонимного голосования могли повысить или понизить статус компании на один уровень. АЛРОСА ежегодно реализует многочисленные социальные и экологические инициативы в регионах присутствия. По итогам 2020 года компания сохранила лидирующие позиции в своей отрасли по объему ESG инвестиций – около 8% от выручки. Компания продолжает создавать рабочие места и обеспечивать работников конкурентоспособной зарплатой и льготами.

Утвержденные в 2021 году программа и цели в области устойчивого развития Группы АЛРОСА до 2025 годазакрепили подход компании к устойчивому развитию, а также среднесрочные задачи и ключевые показатели эффективности по пяти стратегическим приоритетам: развитие человеческого капитала, охрана труда и промышленная безопасность, охрана окружающей среды, развитие регионов присутствия, а также управление и деловая этика.