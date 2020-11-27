АЛРОСА получила высшую награду на международном форуме Wonderware

АЛРОСА получила награду в номинации «Лучший MES проект в горной добыче» на ежегодном Wonderware Online Форуме 2020, посвященном глобальным трендам промышленной автоматизации.

В этом году форум проходил 18-19 ноября в онлайн-формате и собрал более 1500 участников. В рамках мероприятия обсуждались такие актуальные для рынка темы, как предиктивная аналитика, умное производство, облачные решения, а также цифровые практики ведущих компаний РФ.

АЛРОСА представила на форуме проект внедрения автоматизированной системы управления производственным процессом (MES) на горно-обогатительных комбинатах. По мнению организаторов, он стал лучшим по направлению горно-обогатительного производства в России.

«Внедрение MES-системы в АЛРОСА началось в 2014 году на Айхальском горно-обогатительном комбинате. Успешный опыт и эксплуатация системы позволили начать ее тиражирование на остальных ГОКах АЛРОСА. Недавно закончилось внедрение и началась эксплуатация системы на Нюрбинском ГОКе. Благодаря специалистам и руководителям, которые адаптировали систему под производство компании и ее реализовали, мы достойно представили наш проект на международном форуме Wonderware и получили соответствующую оценку организаторов», — прокомментировал начальник центра диспетчеризации производственных процессов АЛРОСА Станислав Гущин.

Wonderware Online Форум – ежегодное мероприятие, посвященное глобальным трендам в сфере промышленной автоматизации и умному производству. Организатор форума – компания Клинкманн / Wonderware Russia & CIS – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор решений AVEVA в РФ, странах СНГ, Балтии и Финляндии. Форум прошел при поддержке компаний AVEVA, специализирующейся на решениях для управления технологическими процессами и производственными операциями, и Schneider Electric — мирового лидера в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации.